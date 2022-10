“Vamos a matar periodistas”, la amenaza narco frente a un canal de Rosario

Una bandera con una grave amenaza a periodistas fue colgada frente a un canal de televisión en la ciudad de Rosario.La amenaza, pintada en color rojo, fue encontrada este martes frente al edificio de Telefe Rosario, ubicado en la avenida Belgrano al 1.000."A todos los medios de Rosario, dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua xq vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no caravana con el Noba", es la amenaza que fue escrita en la tela y que aparece unos días después de que un abogado publicara en la red social Twitter: "Todos los días hay que ejecutar a un periodista".La publicación del abogado fue denunciada por el Sindicato de Prensa de Rosario, pero un fiscal consideró que no constituye delito alguno.En tanto, esta mañana, y tras la aparición de la amenaza frente al canal de televisión, el Sindicato de Prensa repudió lo ocurrido."Este un caso más. Hace poco hicimos una presentación por una amenaza velada en un tuit en el que se decía que había un mundo mejor si se mataba a un periodista por día y que la Fiscalía rechazó porque no le parecía una apología de violencia o delito.Ahora dejaron este cartel amenazante, intimidatorio, que realmente nos preocupa", dijo en declaraciones radiales el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona.Y agregó: "Conocemos los riesgos y las dificultades que tienen los compañeros cuando van a cubrir noticias en las calles. Hay barrios donde ya no se puede entrar a trabajar. Es una situación muy grave la que atraviesa Rosario en seguridad. Esta nueva amenaza nos preocupa mucho. Los periodistas no pueden hacer tu tarea. Le estamos pidiendo una reunión al gobernador y al ministro de Seguridad. Haremos la denuncia en Fiscalía y esperemos que se actúe con celeridad, porque esto es muy grave".Carmona expresó que la amenaza "se da en el marco de una ciudad que vive en situación de zozobra permanente, donde no hay límites y que las instituciones democráticas deben ponerse de pie y frenar esta locura y establecer un plan para eliminar esta amenaza permanente" y concluyó: "Hay que generar un plan que esté a la altura de las circunstancias. Hoy nos amenazaron a nosotros, pero evidentemente es para cualquiera y la cantidad de muertos marcan que el clima es preocupante. Es necesario que desde las más altas autoridades de la provincia una acción más decidida". Fuente: (NA)