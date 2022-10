Usuarios sin colectivos por dos días: ratificaron paro tras fracaso de reunión

Finalmente,. No prosperó la audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gobierno y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (Fatap).La audienciay finalmente, la medida de fuerza de los choferes se mantiene.Los colectiveros reclaman un aumento del 35 por ciento de sus salarios, que los equipare a las remuneraciones de los choferes de Buenos Aires,"Entendemos que hay una sola solución, que se junten los gobernadores con el gobierno nacional, ¿si arreglaron en el Amba, por qué no lo pueden arreglar en el interior?", señaló el secretario general de la UTA,"No queremos ir a una medida de fuerza de ninguna manera, pero necesitamos una solución a los empresarios. Esto no preocupa, la inflación corre más rápido que el salario de los trabajadores", observó."Los salarios de los trabajadores en el interior del país significan 108 millones de pesos, de los cuales Nación pone 38 millones y provincia 35 millones., según replicaron medios santafesinos.Este martes, justamente el ministro de Transporte acudió al Congreso para precisar cómo es el reparto de subsidios que, por ahora nuevamente beneficia más a la Ciudad Autónoma y al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y (Caba).“Transportamos 9.000.000 de usuarios diariamente y los trabajadores del interior no podemos cobrar nuestro aumento salarial. Nos encontramos”, anunció el sindicato nacional al lanzar el paro la semana pasada.