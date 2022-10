Colectivos: el martes habrá una reunión y se definirá si el paro sigue en pie

La Unión Tranviarios Automotor anunció un paro de colectivos para la próxima semana en el interior del país, en reclamo de aumentos de salarios. Será de 48 horas y abarcará los días miércoles 12 y jueves 13 de octubre. Sin embargo, este martes se llevará a cabo una reunión en Buenos Aires, de la cual podría surgir un acuerdo que haga que la medida quede sin efecto.El secretario adjunto de UTA Entre Ríos, Mario Meuli, indicó a, que “hasta la semana anterior no había un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, los empresarios y gremio. Mañana hay una nueva reunión y estamos expectantes por lo que puede pasar”.Será desde las 9 de la mañana en el Ministerio de Transporte de la Nación, de la cual participarán funcionarios, empresarios, directivos de la Fatap y miembros de la comisión directiva de UTA nacional.Según comentó Meuli, “los empresarios sostienen que no tienen fondos para hacerse cargo de los aumentos y no sabemos quiénes se van hacer cargo de nuestras paritarias”. Seguidamente, agregó que “nosotros mantenemos la lucha, que es con el empresario, para que cumplan el acuerdo paritario”.“Queremos un acuerdo que esté por encima de la inflación, pero los empresarios dicen que no tienen fondos. Transportan 9 millones de personas y nosotros no nos vamos hacer cargo de una situación que aqueja a todo el país”, comentó.Sin embargo, señaló que “tengo fe que mañana va haber un acuerdo y vamos a cerrar una paritaria acorde a la inflación que se vive en el país”.Al finalizar, indicó que, de no llegar a un acuerdo, el paro afectaría “al servicio de corta y media distancia en toda la provincia, salvo Fluviales y Etacer”.