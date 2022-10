Encontraron muerta a una pareja dentro de la habitación de un hostal

Una joven pareja fue encontrada muerta en la habitación de un hostel de Humahuaca, Jujuy. De acuerdo a los primeros datos, se habrían intoxicado con monóxido de carbono. Los dueños del lugar golpearon varias veces la puerta pero, al no recibir respuestas, ingresaron por la fuerza y los hallaron recostados en la cama.



La ciudad jujeña no sale de su asombro. El dramático hallazgo ocurrió el viernes al mediodía y rápidamente efectivos de la seccional 15° junto a personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación llegaron al lugar.



En el hostal, ubicado en la calle 25 de Diciembre del barrio San José, se hospedaban Sofía Macarena Robledo, de 27 años, y su novio José Eduardo Rojas, de 28. Los jóvenes eran oriundos de la localidad bonaerense de Moreno y habían ido a disfrutar de unos días de descanso. Según señalaron los propietarios del lugar, llegaron luego de reservar alojamiento mediante una página de Internet.



La dueña del hostal le dijo a la Policía que podía ver a los turistas en las camas de la habitación, pero pese a haber llamado a la puerta en reiteradas oportunidades, nadie respondía. Fue así como optó por comunicarse con su pareja y ambos ingresaron al cuarto.



Allí dentro encontraron a los jóvenes tendidos sobre las camas, pero inmóviles. El hombre intentó despertarlos pero no lo consiguió, entonces procedió a tomarle los signos vitales y constató que ambos estaban muertos.



Inmediatamente llamaron a la Policía y personal del SAME llegó al lugar, donde los médicos confirmaron los fallecimientos de Robledo y Rojas. El fiscal de la causa dispuso que se realicen los procedimientos para determinar los motivos.



Leé también: Escape de gas en Once: hay un muerto y 17 intoxicados por monóxido de carbono Las causas del fallecimiento de la pareja Las primeras pericias realizadas arrojaron que Sofía y José murieron debido a la inhalación de monóxido de carbono. Además, estiman que los decesos habrían ocurrido entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.



En el lugar se realizaron los procedimientos para determinar si contaba con la ventilación reglamentaria para este tipo de hospedajes. Los dueños quedaron imputados por homicidio culposo agravado por el número de personas.