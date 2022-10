Confirman que bebés muertos en Córdoba se descompensaron a dos horas de nacer

Los cinco bebés que fallecieron sufrieron bradicardia extrema, que son latidos muy lentos del corazón

Policiales Revelaron escalofriante detalle sobre muertes de bebés en hospital de Córdoba

Sociedad Exministro de salud de Córdoba se negó a declarar por la muerte de bebés

, así lo confirmó la investigación que busca determinar las responsabilidades por los decesos en el hospital Materno Neonatal de Córdoba, entre el 18 de marzo y el 6 de junio. Las pericias determinaron que con otros cuatro de los ocho bebés que sobrevivieron pasó lo mismo, y este detalle permitió esbozar un patrón más o menos común en el torno aly es por eso que el fiscal se encamina a confirmarle la prisión preventiva.Según sus superiores, Brenda Agüero tenía excelente currículum y buena formación profesional. En un momento, eran tres los enfermeros bajo sospecha (otra mujer y un varón, que también estuvieron de guardia los ocho días investigados) pero el expertise de Agüero la dejó como principal sospechosa. Otras pruebas posteriores ratificaron esa situación. Unas tienen que ver con el material específico que estudió, vinculado al potasio y la insulina. TambiénTodos sus posteos estaban vinculados a cuestiones médicas.En el marco de la investigación por el caso son dieciséis cuerpos de expedientes, más de 150 testigos y tres meses de trabajo, desde que el 7 de julio el fiscal de instrucción Raúl Garzón recibiera una denuncia que advertía sobre muertes inexplicables que estaban ocurriendo en la Maternidad más importante de la provincia de Córdoba.Son recién nacidos sanos, con más de tres kilos de peso, APGAR excelente y embarazos controlados. De repente, aparecen consin que haya antecedentes que expliquen un deterioro tan repentino.La investigación sostiene que eso sólo puede explicarse por laque desencadene esos síntomas. De los cinco bebés fallecidos, cuatro presentaron desmejoras inmediatas e inexplicables a los 120 minutos de nacidos. La excepción es Melody Molina, que nace a las 4.25 de la madrugada y recién a la tarde es internada con síntomas. Esa beba nació el 6 de junio y los investigadores suponen que, para esa fecha, la presunta autora había cambiado el dosaje buscando explícitamente que los síntomas aparecieran más tarde, es decir, en otro turno de enfermería.Los cinco bebés que fallecieron presentaron un síntoma común: bradicardia extrema.El ritmo normal en los recién nacidos es de 120/140 latidos por minuto. Cuando está a 90 es bradicardia y a menos de 55, bradicardia extrema. Es la causa que más se aproxima para explicar la muerte súbita en los bebés, conocidas también como muerte blanca o de la cuna. Sin oxigenación suficiente, el corazón se detiene.Actualmente, hay peritos que analizan todas las historias clínicas de los bebés, pero es difícil llegar a conclusiones fehacientes tanto tiempo después. Haber inyectado potasio para causar estas muertes inexplicables revela, para los investigadores, un estudio muy minucioso de cómo actúa el potasio y lo difícil que resultaría detectarlo.La hiperpotasemia es frecuente en prematuros y bebés de bajo peso, debido a riñones inmaduros. Incluso en estos casos suele aumentar en los primeros días de vida porque el potasio se desplaza del compartimiento intracelular al extracelular y eso puede causar arritmias letales.Se los vigila atentamente los tres primeros días de vida porque la hiperpotasemia no oligúrica (la que no llega a afectar riñones) sí puede causar arritmia cardíaca y muerte súbita. También el dosaje de potasio suele ser engañoso porque la sangre se obtiene de un pinchazo en el talón o con una aguja tan diminuta que, por la hemólisis, arroja altos falsos. A veces un nivel de potasio por encima de lo normal (5,5-6 meq/L) se adjudica a un error en la muestra.Pero el 6 de junio, a la beba Pilar Martín le hacen cuatro veces el muestreo de potasio y cada vez le daba más alto. Ahí las neonatólogas se dieron cuenta de que era el potasio, le hacen la reversión y logran salvarle la vida a esa beba. En el Neonatal hay ampollas de potasio porque se utiliza en terapia intensiva para corregir acidosis metabólica, entre otras alteraciones. Si bien en el Centro Obstétrico no se usa, está disponible en las vitrinas de fármacos a las que acceden las enfermeras.El potasio inyectado por vías periféricas, según los especialistas, provoca la muerte en 50 minutos, una hora, porque provoca paro cardíaco. Eso habría pasado con Francisco Cáceres, Benjamín Bustamante y Angeline Rojas. Pero si se administra en bajas dosis, puede desencadenar la insuficiencia cardíaca después de varias horas, que es lo que podría haber sucedido con Melody Molina y con I.G.ya que ésta estimula rápidamente la entrada de potasio a las células estimulando la “bomba de sodio potasio” (enzima Na/K-ATPasa), en un proceso que es mucho más lento. De hecho, eComo ya se ha dicho, los 13 casos sucedieron en una ventana temporal de tres meses y ocurrieron en ocho días. Hay una jornada con cuatro casos y dos jornadas con dos. 12 de esos partos ocurrieron entre las 6 y las 12 del mediodía. Agüero trabajaba de 6 a 14. Sólo uno nació antes, a las 4.25, pero su mamá y el bebé fueron atendidos también por la enfermera cuando ingresó a su turno.12 de los 13 casos tienen lugar en lo que se llama Centro Obstétrico, un pabellón con capacidad para atender cuatro nacimientos vaginales simultáneos, cada uno con su sala de parto y espacio para la recepción del bebé. Ahí trabajan la médica obstetra con una o dos enfermeras en obstetricia y la neonatóloga con una o dos enfermeras de neo, según disponibilidad. En recepción (a la vista de la madre) el bebé es higienizado, pesado, medido, le colocan en el muslo la vitamina K y se lo viste. La BCG y la de la hepatitis se colocan luego, antes de las 12 horas de vida. El bebé en general es llevado unos 20 minutos a incubadora hasta que la mamá también esté en condiciones y pase a lo que se llama “sala de recuperación”. Ahí estará unas dos horas hasta pasar a sala común y esperar el alta. A recuperación pasan solamente la mamá con un familiar o pareja y el bebé. Ahí, es donde habría actuado Brenda, según se desprende de los testimonios, entre la sala de recuperación y la de parto. Incluso ella misma declaró haber estado a solas con los padres en esa sala, una postura casi incriminatoria.