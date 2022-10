Una nena murió aplastada por un muro de contención: “Se llevaron a mi angelito"

El hecho ocurrió el jueves, en horas de la madrugada. El trágico accidente tuvo lugar en una casa de la localidad de Garupá, provincia de Misiones. Un muro de contención se derrumbó sobre una vivienda familiar y una nena de 6 años murió aplastada. La víctima fue encontrada debajo de los escombros. Por otra parte, su familia logró salir con vida.



El muro que cayó sobre la vivienda de la familia Galeano pertenecería a una “empresa hormigonera” de la localidad misionera. Actualmente, continúan los trabajos de investigación a cargo de personal de la comisaría local, médicos policiales, bomberos y la policía científica de Misiones.



“Pido justicia por lo sucedido y que se investigue si hubo negligencia en el derrumbe del muro. Lo que siento es que me llevaron a mi angelito. Y bueno, ahora hay que juntar fuerzas para poder salir adelante. Siento mucho por mi yerno, por mis hijas y mis nietos, lo chiquito que queda”, declaró el abuelo de la víctima en diálogo con el medio local Misiones Online.



Y agregó: “Yo la visitaba y le decía a mi yerno fíjate. Incluso, mi hijo habla con los dueños, yo le dije que eso era un peligro que en cualquier momento eso va caer en tu casa. Y él habló con el hombre y con los que estaban trabajando ahí, se reían en la cara de él”.



Además, aseguró que hubo negligencia en la obra: “Con la presión de tierra que cargaron y la lluvia, se derrumbó todo, no sé qué clase de constructores son. Creo que no sabían nada de construcción. Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Ahora se derrumbó todo”.



Días atrás, también en Misiones, un niño de 11 años murió este mediodía luego de ser embestido por un auto en la localidad de San Vicente, en Misiones. Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando Enzo Fernández Braga se dirigía hacia su casa tras haber salido de la escuela en el acceso a “Maderil”, conocido en el lugar como el viejo exkilómetro 1269 de la Ruta Nacional 14.



El trágico suceso se registró este martes cerca de las 12:25 en la mencionada arteria nacional. Según efectivos de la policía, el impacto tuvo lugar cuando el menor intentó cruzar y fue embestido brutalmente por un Volkswagen Gol Power conducido por una maestra de 30 años llamada Ángela.



