El sacerdote Brassesco salió de terapia intensiva: se encuentra en Colombia

Ya está en una habitación común y de acuerdo a lo que se estima en próximos días le darían el alta.



Brassesco, que en 2021 fue designado secretario adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y reside desde entonces en el país caribeño, debió ser hospitalizado por una arritmia que, a pesar del trabajo de los médicos, del mes de internación y de la operación a la que fue sometido, no ha podido ser resuelta del todo, detalla Entre Ríos Ahora.



“Gracias a Dios hoy me pasaron a habitación común, me hicieron ajustes en el dispositivo que tengo implantado y probablemente mañana me den salida de la Clínica. No se ha solucionado del todo el problema, pero al menos ha quedado más controlado. Ahora vendrá la recuperación porque hace hoy un mes que estaba hospitalizado en cuidados intensivos. Bendiciones a todos y muchas gracias por la oración., el apoyo y la cercanía”, indicó el sacerdote desde sus redes sociales, el medio que escogió para ir contando de su evolución.



Brassesco había sido intervenido el viernes 30 de septiembre, luego de aguardar una semana tras una suspensión de la intervención por falta de un elemento clave para la cirugía. A comienzos de esta semana, el panorama era de zozobra a partir de un mensaje que envió por Whatsapp el sacerdote. “No tengo buenas noticias. Volvió a aparecer una arritmia esta mañana así que parece que a la tarde me van a hacer una cardioversión, que es un procedimiento que ya me han hecho, te duermen y te aplican shocks hasta que se normaliza el ritmo”, indicó.



Ahora, en cambio, el panorama es más alentador y el alta de la clínica está cada vez más cerca.



No es la primera vez que su salud se vez afectada por un problema coronario. En 2017 ya había tenido problemas de salud. Entonces estaba al frente del área de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y a la vez estaba a cargo de la parroquia San José de Gualeguay. Esa vez fue derivado a Buenos Aires para su atención.



Y en julio de 2016 también había sido hospitalizado por una afección cardíaca. También le ocurrió lo mismo al año siguiente, en 2017.



Brassesco nació en Victoria, se ordenó sacerdote en 2008, y en 2012 ya ocupaba un cargo a nivel nacional. Ese año fue designado secretario nacional de la Pontificia Unión Misional (PUM), una de las organizaciones que conforman las Obras Misionales Pontificias (OMP). Luego, sería vocero del Episcopado.



Pedro Brassesco fue periodista, estudió Comunicación Social en Paraná, condujo la primera mañana de LT 14, dirigió la AM de Concordia y en 2001 volvió a su ciudad, Victoria, a trabajar en lo que sabía hacer: periodismo. Después, eligió la vida religiosa.