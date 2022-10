Advierten al menos cinco horas de demora para cruzar en auto a Uruguay

En el fin de semana largo, se formaron extensas filas de autos esperando para avanzar, velocidades que no superan los 40 km/h en el cruce fronterizo del puente General San Martín, que une a Gualeguaychú con Fray Bentos



Desde el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional confirmaron que "se realizó un recorrida con personal y medios" apostados en el sector Parque Unzue - Puente Internacional y "se corroboró que las fila de vehículos particulares que pretenden egresar del país, con destino a la República Oriental del Uruguay, posee una extensión de 10 Kilómetros".



Este mediodía y tarde, el tiempo de demora para materializar la salida del país, "se estima entre 4 a 5 horas", precisaron desde la fuerza federal apostada en el óvalo de Aduanas sobre la ruta nacional 136.



De hecho se montó un operativo especial de seguridad para detener los vehículos antes de emprender la subida al puente y a medida que se descongestiona el área Integrada Binacional de Migraciones se permite avanzar para que los autos no queden sobre la traza del enlace vial.



Gracias a estas intervenciones y controles de Gendarmería no se han registrado accidentes sobre la ruta 136. (R2820)