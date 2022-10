España aprobó la ley de nietos: facilita los trámites para obtener la ciudadanía

España aprobó la ley de nietos, también conocida como nueva ley de memoria democrática que declara ilegal la dictadura franquista. Esta normativa beneficiará directamente a nietos de españoles que hasta ahora no podían tramitar la nacionalidad ibérica porque el plexo legal no lo contemplaba como posible, salvo que los nietos fueran menores de edad.



A partir de la reglamentación de la ley tras su publicación en el boletín oficial, los argentinos o cualquier persona que acredite que su abuelo salió de España por razones políticas, ideológicas, raciales o de género, podrán comenzar en los consulados de España la tramitación de esta ciudadanía, que también convierte en miembro de la comunidad europea a quien la posee.



El Senado de España aprobó en la tarde del miércoles definitivamente y por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, la norma impulsada por el Gobierno y se encamina entonces a su entrada en vigor.



Ninguna de las más de 500 enmiendas presentadas por los grupos de representantes de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) fueron respaldadas, ni tampoco los vetos pudieron avanzar después de la extensa sesión, por lo que el texto se mantiene, y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado, tal cual salió del Congreso a principios del verano boreal.



Más de cinco horas estuvieron debatiendo los legisladores acerca de la legislación que viene a sustituir y ampliar la vigente, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero. “Hoy saldamos una deuda histórica con quienes defendieron la democracia cuando fue derribada y sufrieron cárcel, exilio y persecución durante décadas, muchos asesinados en las tapias de un cementerio o en una cuneta, donde aún permanecen sus restos. También saldamos una deuda con sus familiares y sus descendientes y, por fin, con toda la sociedad española”, fue lo que afirmó la socialista Eva Granados, encargada de cerrar la sesión.



La nacionalidad española como nieto

En el 2007 se publicó en España la Ley de Memoria Histórica, que permitió a muchos extranjeros descendientes de españoles conseguir la ciudadanía en el país.



Pero muchos partidos políticos consideraron que esto no era suficiente y que se debían perseguir mayores esfuerzos para expandir dicha ley.



Después de diferentes acciones, el año pasado se creó finalmente la iniciativa de la ley de memoria democrática, una iniciativa que fue evolucionando hasta convertirse en un texto legal a través de la última instancia que era el Senado.



La ley ya había sido aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 14 de julio.



Una vez aprobada, esta ley de memoria democrática (tan conocida como ley de nietos) va a permitir conseguir la nacionalidad a una cantidad de extranjeros descendentes de españoles muchísimo mayor.



Se trata de una nacionalidad por opción que permitirá a los hijos o nietos de españoles conseguir la nacionalidad directamente desde el consulado (sin necesidad de haber residido un año en España como deben hacer hasta ahora) gracias a su vínculo directo con España (la relación familiar). ¿A quiénes alcanza este beneficio? El beneficio es para:



- Los hijos o nietos nacidos fuera de España de padre, madre o abuelo/abuela españoles que fueron exiliados y salieron de España por motivos políticos, ideológicos o de creencia o de orientación e identidad sexual; y que por dicho exilio perdieron o renunciaron a su nacionalidad española. - Sus hijos o nietos podrán solicitar la nacionalidad por el Artículo 20 del código civil.

- Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

- Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a la ley de Memoria Histórica (Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre) o de la presente ley de memoria democrática. Este último punto es fundamental, porque los hijos mayores de edad de aquellos que puedan acogerse a la propia ley de memoria democrática también pueden conseguir su nacionalidad.