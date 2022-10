Concejal sufrió el hackeo del mail e intentaron estafar a sus contactos

Foto 1/2 Uno de los tantos correos que esconden fraudes Foto 2/2 La concejal pudo recuperar su cuenta

La concejal de Gualeguaychú, Alejandra Leissa denunció que fue víctima de un hackeo de la contraseña de uno de sus mails y con ello ingresaron a su cuenta de Instagram para engañar y pedir dinero a sus contactos.



Tras lo ocurrido advirtió que “hay que estar atentos, no dar contraseñas, chequear todo, volver a las llamadas telefónicas, no pedir datos importantes por Instagram o por WhatsApp”.



“La idea es que sirva para que la gente no caiga como yo. Tengo dos correos, el de Hotmail lo uso menos, el que más uso es el de Gmail. Y me llega un mensaje de Microsoft que me decía que tenía que actualizar la cuenta, esos mensajes que nunca contesto. Pero actualicé, justo me agarro vulnerable y lo hice. Al otro día, subo unas historias a Instagram y después una amiga me llama y me dice que había recibido un mensaje mío donde le pedía si me podía depositar dinero en el Francés, que se lo devolvía enseguida”.



Según contó la edil, la mayoría de las personas se comunicaron enseguida con ella y sólo una de sus amigas llegó a transferir la suma que pedían.



“Esta gente aprovecha los lunes cuando uno está muy embarullado. Más allá de la cuenta es el estrés para solucionar el tema. Ayer pude recuperar la cuenta de Hotmail, ya soy yo la de la cuenta de Instagram”.



“El tema es estar atento y aumentar la guardia. Nunca dar tus contraseñas, no pasar contraseña por Whatsapp. Siempre chequear, llamar a la otra persona. Las cosas importantes no pedirlas ni por Instagram ni por Whatsapp”, exhortó. (Radio Máxima)