Condenan a chofer por discriminar a pasajera trans y deberá pagar $150.000

La Unidad Contravencional de Violencia de Género de Córdoba condenó a una chofer de trolebús por maltratar y discriminar a una mujer trans que viajaba en el transporte de la empresa Tamse. La acusada deberá pagar $150.000.Para la Justicia, la condenada “realizó actos discriminatorios al intentar impedir que la víctima subiera al trolebús en razón de su vestimenta”. Además, hicieron hincapié en que “durante el trayecto del viaje también realizó hostigamientos”.El hecho tuvo lugar en noviembre de 2021 en la línea C de Tamse. La mujer trans tomó el trolebús en barrio San Vicente y fue discriminada por la conductora por llevar puesto un top. El episodio se probó en la audiencia oral llevada adelante en la sede contravencional con la presencia de la chofer y de su abogado defensor.La chofer intentó justificar su accionar basándose en la existencia de un protocolo establecido por la empresa. Sin embargo, se probó que dicho protocolo no existe y que incluso, al momento del episodio, había una mujer cisgénero vestida igual que la víctima.Además, desde la Fiscalía señalaron que la imputada se refirió a la víctima como varón, incluso detuvo la unidad en un control policial solicitando que ‘lo’ hicieran descender”. De esta manera, se vulneró “el derecho a la identidad de género autopercibida”.Es por ello que se determinó que, además de la multa, deberá hacer un curso sobre violencias de género y diversidad-disidencia sexogenérica que brinda el Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal.Asimismo, se ordenó comunicar la resolución a la Municipalidad de Córdoba y recomendó a la Empresa Tamse que capacite al personal sobre el derecho a la identidad de género.A fin del año pasado, una mujer de 34 años denunció un grave hecho de discriminación en el transporte público de Córdoba. Ximena Villada registró el momento en el que la chofer no la dejaba subir por usar un top, además de hostigarla.Villada decidió dar a conocer el caso a través de su cuenta personal de TikTok y contar lo que había sufrido cuando intentó subir en plaza Lavalle de San Vicente. En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios de apoyo en la mencionada red social.En diálogo con El Doce, el presidente de Tamse, Marcelo Rodio, aseguró que los hechos ocurridos fueron por una decisión unilateral de la conductora del trolebús. En ese sentido, comentó que no hay normativa que impida ingresar a alguien a la unidad por el tipo de vestimenta que lleve y sostuvo que uno de los pilares sostenidos en la empresa es la inclusión.