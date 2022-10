Afecciones respiratorias: recomendaciones para evitar el contagio

Se observa un incremento de enfermedades respiratorias virales en infancias y adultos respecto a años anteriores. Sobre este tema, el neumonógolo, Luis Larrateguy, informó a Elonce que “son habituales en esta época, hace dos años que no teníamos estas enfermedades porque con la aparición del coronavirus y el uso de barbijo, habían disminuido estas afecciones”.“Las enfermedades respiratorias se contagian en las escuelas y se transmiten los virus a través de las gotas de saliva, es decir al hablar, estornudar, y demás”, explicó el profesional de la salud al destacar que “el rinovirus, el virus del a gripe y el covid, están presentes y estos cuadros se van a seguir presentando mientras el enfermo concurra a trabajar, vaya a la escuela y contagie a los que no están enfermos”.“El cambio de tiempo no es un problema, la diferencia está que cuando comienza hacer frío se queda en espacios no ventilados y quien está enfermo contagia”, sentenció.Ahora bien, “los cuadros de alergias no tienen nada que ver con los cuadros respiratorios, y aumentan en esta época debido a la cantidad de partículas en el ambiente”, sostuvo Larrateguy y señaló que el barbijo “demostró que la gente no se enferme de covid además desaparecieron las enfermedades virales”.“Al barbijo lo tiene que usar el que está enfermo, hay que desmitificar que el cambio de tiempo nos enferma y si las personas i vas a una reunión donde hay alguien que está enfermo lo mejor es usar el barbijo”