Ambulancia olvidó al médico en la calle y motociclista lo llevó: la explicación

Una insólita situación se vivió este miércoles en la localidad bonaerense de San Pedro. Una ambulancia llegó hasta una esquina de la ciudad para asistir a un herido y, una vez que esa persona estuvo en el interior del vehículo, el conductor arrancó sin percatarse de algo indispensable: el médico que había ayudado al paciente todavía no había subido. Varado en plena calle, el profesional tuvo que recurrir a un motoquero que pasaba por el lugar y, gentilmente, se prestó a llevarlo hasta el hospital.La curiosa secuencia ocurrió en la tarde de ayer, cuando el médico en cuestión salió de la ambulancia para atender a personas que habían sufrido un accidente.Fue cuando subió al vehículo a uno de los heridos que, ante la urgencia, el ambulanciero aceleró sin notar que su compañero no había vuelto a subir.Al ser testigo de la situación, un hombre que circulaba en moto por la zona advirtió lo que estaba pasando y llevó al doctor hasta el centro de salud. “El médico gritó, pero con la sirena no se escuchaba nada. Y bueno, hay que hacer de todo”, contó Andrés, el salvador, al portal LaNoticia1.De acuerdo a su relato, ambos siguieron a la ambulancia y llegaron a tiempo al nosocomio. Parte de la secuencia quedó registrada por un amigo del motociclista, quien también fue en moto detrás de ellos.El hombre relató la secuencia mientras los seguía. “Esto pasa en San Pedro nomás. Andrés lleva al médico porque la ambulancia se lo olvidó en el choque. No, no, esto pasa acá nomás”, dijo entre risas, casi sin creer lo que estaba viviendo. “¡Vamos Andrés! ¡Dale, dale Andrés!”, añadió animando a su amigo a reencontrar al médico con su paciente.

El profesional en cuestión, el conocido emergentólogo Pablo Gallo, habló sobre lo sucedido en una radio de San Pedro. "Hubo un accidente en horas de la mañana, en Pellegrini y Dávila, cerca del mediodía, entre una moto y auto, iban dos chicas y fue impactada por un auto en el que iba una persona mayor. Se inmobilizó a las dos jóvenes y las metimos dentro de la ambulancia. Cuando me voy a subir, una de las pacientes tapaba por el retrovisor la visión que tenía de dónde estaba".La complicación que puede advertirse en el video surgió luego: "Le pregunté al conductor del auto si le pasaba algo, me dijo que no, y cuando me vuelvo a subir a la ambulancia y cierro la puerta, veo que me llamaban de afuera. Le grito al chofer de la ambulancia, abro la puerta, y me dice un transeúnte que el conductor estaba descompuesto. Fue una confusión, pero en ese momento el chofer salió con la sirena puesta. En ese mismo instante un motoquero me dijo que me llevaba y otra persona nos iba filmando. Llegamos juntos, no es la culpa del chofer. Hay que estar en el entorno para darse cuenta. Yo bajé y cerré la puerta y el chofer pensó que ya estábamos en condiciones de salir".