López: “Siempre soñé con estar en la selección y marcarles a grandes equipos”

Andrés López, un futbolista oriundo de la capital entrerriana que forma parte de la Selección Argentina de Fútbol de Amputados, marcó este lunes el gol de la victoria del seleccionado ante Inglaterra en el Mundial de Turquía. El partido terminó por 3-2, y López convirtió el tercer tanto, que desató el festejo luego de un encuentro emocionante.En diálogo con, el deportista contó que “yo empecé mi carrera futbolística en Palermo y nunca imaginé esto. Cuando fui más grande y comencé a ser profesional, siempre soñé con estar en la selección y márcale a equipos que son clásicos. Por suerte, en estos días se me dio”.Según comentó, esta tarde el equipo argentino quedó afuera del mundial al perder 0 a 4 contra Marruecos. “Vamos a seguir compitiendo y mañana jugamos contra México por el noveno lugar. Vamos a tratar de dejar en lo más alto a esta camiseta”.El joven señaló que cada vez que sale a la cancha “se me eriza la piel. Muchas veces no tomamos dimensión de lo que estamos viviendo y sobre todo por las cosas que hemos pasado. Es algo muy lindo que van a quedar guardados para toda mi vida”.La historia de Andrés tiene un pasado trágico, que involucró un accidente mientras conducía su moto en las cercanías del Puente Las Tunas, durante el año 2016. Las lesiones se trataron de fracturas en una de las vértebras, la pelvis desplazada y abierta, un golpe en la cabeza, ya que el casco se le salió, y lo una muy grave en la pierna. Ello derivó en que tuvieran que amputársela, por lo que debió dejar la práctica del fútbol, que había realizado hasta entonces en clubes como Palermo y San Benito.Según contó, cuando los técnicos de la selección se enteraron que Andrés jugaba “me fueron a buscar y me invitaron a un entrenamiento. Al DT le gustó lo que vio en mí y rápidamente me puse a trabajar con ellos. Esta es mi cuarta convocatoria internacional con la selección”.Al finalizar, dijo que “ya no me estoy rehabilitando, estoy compitiendo. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron siempre y más en estos días”.