La ANSV lleva la enseñanza de seguridad vial a las escuelas de todos los niveles

Las charlas y capacitaciones son para estudiantes de todos los niveles, además de docentes, directores y supervisores, en una iniciativa que hasta el momento alcanzó a más de 40 mil personas pero hasta el momento "no logró sumar" a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)."Lamentablemente, la Ministra Soledad Acunia, nunca ha respondido la invitación a sumarse al plan. Mails, llamados, pedidos a terceros para que le digan... Nada logró captar su atención", dijo el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, en su cuenta de twitter.Aseguró que los docentes porteños "nos piden todos los días que vayamos a sus escuelas y lo estamos haciendo, porque la inseguridad vial es la principal causa de muerte en menores de 35 años, tanto en la Argentina como en CABA",En el día previo a la conmemoración del Día del Camino y de la Educación Vial en la Argentina, la ANSV aseguró que el 5 de octubre es "una fecha especial para fomentar y promover las buenas prácticas en el tránsito".En este sentido, el organismo plantea como una de sus prioridades "la inclusión definitiva de la educación vial en las escuelas argentinas como motor de transformación hacia una nueva cultura vial", señaló un comunicado oficial.Con ese objetivo, el organismo que pertenece al Ministerio de Transporte lleva adelante el Plan Federal de Educación Vial, una iniciativa que consiste en la entrega cuadernillos prácticos a docentes de los tres niveles, charlas de concientización para los últimos años del secundario, capacitación docente con otorgamiento de puntaje y también capacitaciones a directores y supervisores de las escuelas.Desde que comenzó a implementarse esta política pública, 41 mil personas, -entre directivos, supervisores, docentes y estudiantes- recibieron capacitaciones en materia de educación vial.Solo en 2021 se capacitaron 25 mil los docentes de todo el país, y en lo que va de 2022, se capacitó a otras 16 mil personas alcanzadas por las nuevas líneas de acción del plan, dijo la ANSV.El Plan Federal de Educación Vial incorporó este año la participación del artista Luis Pescetti, quien compuso 7 canciones, que a través de distintos ritmos propone pensar y reflexionar sobre la seguridad vial en la vía pública.Las canciones están dirigidas al nivel primario y están acompañadas de una guía de actividades para poder trabajar en el aula.A través de sus letras, el autor busca que los más chicos comprendan la función de las normas y también visibilizar hábitos viales incorrectos como el uso del celular al volante ("Mensajitos" y "Si chateás, pará"), el exceso de velocidad y las conductas temerarias ("Yo no freno").También resalta la importancia del traslado seguro ("Voy sentado atrás"), cómo cruzar la calle correctamente como peatones ("El único animal para pisar") y la importancia de una conducción responsable ("La calle es de todos" y "Manejar no es de vivos").Todo el material mencionado está disponible en el sitio web de la ANSV, en donde las y los docentes del país pueden descargar de manera gratuita para volcarlo a las aulas.Luis Pescetti le canta a la seguridad vial: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMriY_MxYjpdGv70x5AqQBI4kkigH7Y2 Los docentes que quieran descargar los materiales pueden contactarse con el organismo a través de @InfoSegVial y #EducaciónVial.Télam.