Es arquero y el primer autista en debutar en Liga: recibió un regalo de Armani

Ian Pavón, tiene autismo, le ganó a los prejuicios y el pasado fin de semana, debutó como arquero en la Primera de Unión del Suburbio, en la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú.Tiene 19 años y horas antes del debut aseguró que no estaba nervioso porque tenía mucha confianza en el arco. Es hincha de River “hasta la muerte” y sus amigos le dicen “Armani” por su fanatismo por el aquero del millonario.“Lo de Ian es una condición. Él no tiene ninguna enfermedad ni discapacidad. Ian fue diagnosticado a los 12 años. Estuvimos mucho tiempo buscando terapias”, relató Yanina, una mamá que es uno de los pilares de la familia. Su marido, Adrián, aseguró que el joven arquero pudo avanzar gracias al esfuerzo de esta mamá, dijo aIan es fan de los dibujos animados como Dragon Ball Z o Naruto, aunque también contó que acompaña a su mamá a ver novelas. Además, contó que hace muy poco terminó su secundaria en la Escuela Héroes de Malvinas y le dio mucha pena por extrañar a sus compañeros.Durante su debut en la cancha y en las tribunas, se vivió una verdadera fiesta en Unión del Suburbio donde el esfuerzo y la inclusión dieron sus frutos.Ian fue al Monumental y tuvo la suerte de tener a Franco Armani a pocos metros, pero su sueño es aún más grande: “Quisiera que me regale sus guantes, si es que Dios así lo quiere. Si me está escuchando quiero que me regale sus guantes porque es un arquerazo. Sería un sueño para mí que me mande un saludo y sus guantes”.Conocidos del mundo River que hicieron posible el saludo del ídolo millonario y además una yapa tremenda: la camiseta que utilizó en el triunfo frente a Argentinos Juniors el pasado fin de semana.Ian Pavón, el arquero de 19 años que tiene autismo, está viviendo otro capítulo inolvidable de su vida. Luego de debutar en la primera división de Unión del Suburbio el pasado viernes, ahora recibió el saludo de su principal ídolo, además de un regalo que nunca olvidará.“Hola Ian, te mando mi camiseta autografiada, la que usé contra Argentinos Juniors el fin de semana, te mando un abrazo grande, todo lo mejor”, fue el saludo del arquero de River y de la Selección Argentina Franco Armani.El joven gualeguaychuense con autismo se emocionó al ver el video en el que Franco Armani lo saluda y le manda su camiseta como obsequio. Este martes recibió el regalo de su principal referente, Franco Armani.Pero lo que faltaba saber era la reacción de Ian: el chico no puede contener su emoción y alegría, mezclada con incredulidad, y se tapa su rostro con su remera.“¿Estás emocionado flaco?”, le preguntan, y el sin poder responder no se saca las manos de su rostro. Una imagen que llena el alma. Fuente: (DiarioElDía)