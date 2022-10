La sequía afecta el servicio de agua potable en algunas localidades de Córdoba

Foto 1/3 La sequía afecta el servicio de agua potable Crédito: La Voz Foto 2/3 La sequía afecta el servicio de agua potable Crédito: La Voz Foto 3/3 La sequía afecta el servicio de agua potable Crédito: La Voz

La primavera recién empieza, el verano asoma lejos y la crisis hídrica comienza a preocupar a varias poblaciones de Córdoba que desde hace años padecen más las sequías por su impacto en los servicios de agua potable.



La merma de caudales de agua se ven en ríos, embalses y napas. Pero también en plantas potabilizadoras y pozos de extracción. El estado de alerta se encendió ya en las regiones de Sierras Chicas y en el sur del valle de Punilla, con restricciones o cortes de agua de red y pedidos de bajar los consumos.



Si las lluvias no aparecen, la época estival verá agravar esos cuadros: habrá aún menor caudal disponible pero con mayores consumos.



En Sierras Chicas, las cooperativas que proveen de agua potable alertaron sobre la bajante en la provisión de agua. En el caso del dique La Quebrada, en Río Ceballos, este lunes presentaba una bajante de 6,30 metros del nivel del vertedero. “Estamos en una situación como en los peores años de crisis, con bajantes históricas como la del 2014. Si seguimos con esta sequía, en enero estaremos a 15 metros y sería récord”, advirtió Miguel Martinesi, gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos.



También planteó: “Todavía no tuvimos una seguidilla de días de calor y sin embargo la planta de La Quebrada está trabajando al 100% por la demanda”. Y advirtió que “cualquier inconveniente en la planta, en el sistema de distribución o en el agua que viene de La Calera” generará consecuencias en Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza.



Martinesi señaló que la mayor preocupación es la falta de lluvias. Además de bajar la disponibilidad, se deteriora la calidad del agua, dijo.



“Les recordamos a los vecinos que ante esta situación hay que ser solidarios y cuidar el agua”, pidió el gerente de la cooperativa, para reclamar que se cuide el uso.



En el sur de Punilla, la situación se repite para Villa Carlos Paz y localidades vecinas, que extraen el agua del río San Antonio. Las autoridades declararon el alerta amarilla desde septiembre. Pero en octubre la situación no ha mejorado. El río San Antonio corre muy pobre de agua y la postal que ofrece su desembocadura en el dique San Roque lo evidencia.



La planta potabilizadora para esta región está ubicada en Cuesta Blanca y desde allí parten dos acueductos que distribuyen el agua a las localidades del sur de Punilla y a Carlos Paz.



Mientras mayor es el consumo, el río comienza a bajar en mayor medida su ya escaso caudal y lo que llega al San Roque se reduce. Lo mismo sucede con el otro río tributario de ese lago, el Cosquín.



Distribución mayorista y acueducto Sierras Chicas norte

Con respecto al proyecto presentado por varias cooperativas, por el que armaron una “Cámara de Cooperativas de Servicios de Colón y Punilla”, para concesionar el servicio mayorista de distribución de agua y cloacas de esas regiones para una mayor y mejor prestación, Martinesi señaló que el proyecto sigue en pie, pero sin avances.



La idea, presentada al Ente Intermunicipal de Sierras Chicas, es tomar los servicios mayoristas de distribución de agua que traslade el acueducto Sierras Chicas Norte que actualmente se construye, más las plantas potabilizadoras de La Calera y de La Quebrada. Eso –suponen– facilitaría tener un sistema estable y menos problemas de prestación en verano.



Los trabajos del nuevo acueducto Sierras Chicas Norte, que comenzaron en enero de 2022, avanzan actualmente a la altura de Agua de Oro, y se prevén que finalicen en enero de 2024. Se anticipó que podría adelantarse una habilitación parcial a marzo de 2023 para la distribución de agua a Salsipuedes.



Ese acueducto trae el recurso de napas desde el paraje La Puerta, cerca de Colonia Tirolesa, y se espera que represente un alivio para Sierras Chicas. (La Voz)