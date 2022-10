Niño entrerriano junta fondos para representar al país en torneo internacional

La Asociación Internacional del Fútbol Infantil (AIFI) desarrollará un torneo “Copa América” en la ciudad de Camboriu, Brasil, del 4 al 11 de febrero de 2023 y un niño entrerriano fue convocado para formar parte del plantel que representará a la Selección Argentina.Juan Bogado, es oriundo de Concordia y fue uno de los seleccionados para representar al país en la categoría 2011. El niño juega en la posición de defensor y tiene un futuro prometedor en el deporte. El pequeño futbolista sueña con jugar la Copa América, pero no cuenta con los fondos necesarios para realizar el viaje. Es por ello, que su mamá inició una campaña solidaria para recaudar el dinero necesario.r, es decir unos 300.000 mil pesos, y es un dinero con el que no contamos, por eso pedimos ayuda a toda la comunidad que nos ayude a concretar el sueño de Juani”, expresó su mamá, Vanesa Bogado, aSegún detalló la mamá de Juan, “si diez mil personas donan 30 pesos Juan puede viajar y mostrarle a todo el continente como juega al fútbol”.Juan practica fútbol desde muy pequeño y en 2020 participó de una prueba técnica para el club Estudiantes de La Plata y quedó, por lo que él y su familia se mudaron desde Concordia a La Plata.“Nos vinimos a vivir a la Plata en el 2020 para estar cerca Juan, apostamos al talento y que el cumpla su sueño”, valoró su mamá al resaltar que “acá la vida no es sencilla, hacemos todo a pulmón y con mucho esfuerzo”.Al finalizar detalló que quienes quieran colaborar para que Juan cumpla su sueño pueden realizar transferencias a la cuenta de Mercado Pago, cuyo alias es: Vane.Bogado.80