Hallaron fósiles de un cardumen de 430 millones de años de antigüedad

Foto 1/2 Foto 2/2

Un equipo de investigación multidisciplinario, del que participan investigadoras del Conicet, publicó un artículo en el que informan por primera vez la presencia de peces de la especie raederichnus dondasi, que habitaron la zona de Mar del Plata hace más de 430 millones de años.



Son más de 120 trazas fósiles halladas en una cantera de roca cuarcita de origen marino, más conocida como piedra Mar del Plata, que pertenecen a la Formación Balcarce, un afloramiento de roca presente en el sureste de la provincia de Buenos Aires, en serranías del Sistema de Tandilia, señaló el Conicet en una nota de prensa. "Las marcas se encontraron en una superficie de 5.000 metros cuadrados y pertenecerían a peces, denominados 'Raederichnus dondasi', que habitaron los mares someros de la zona hace más de 430 millones de años", dice el texto.



Karen Halpern, una de las investigadoras que participa de la investigación, explica que las trazas "son el molde que dejaron los vientres de los peces, que se recostaron en el fondo del mar hace millones de años". Añadió que al irse se cubrieron con sedimentos que, a través de procesos de fosilización y litificación, se transformaron en la traza fósil encontrada en la actualidad. "Lo importante de este hallazgo es que no había registro de peces en la formación Balcarce en Mar del Plata", indicó Halpern.



Matías Taglioretti, otro de los investigadores, por su parte, detalló que, "además, son trazas asociadas, es decir, son grupales" y muestran "el comportamiento de los peces, que era gregario desde hace 450 millones de años. El comportamiento suele ser difícil de interpretar a partir de fósiles, pero en este caso era bastante claro y eso lo convierte en un hallazgo único en Argentina y en el mundo".



El descubrimiento de las trazas de Raederichnus dondasi es de suma importancia porque no existía registro de peces para el paleozoico inferior en la Formación Balcarce y porque resulta una evidencia fuerte del comportamiento en cardumen de estos peces. Pero, además, la presencia de peces en aquellos ambientes indica que se trataba de comunidades más complejas, lo que abre la puerta a una nueva línea de investigación sobre estas rocas para la época en la que Raederichnus habitó los mares, según lo publicado por Conicet Mar del Plata. ¿Cómo supieron que eran peces?

Analizando en detalle los fósiles, los investigadores encontraron marcas de arrastre que señalan una especie de cola con volumen, semejante a la que tienen los peces. También encontraron marcas de apoyo pareadas en los costados que podrían haber sido generadas por las aletas.



En el lugar no encontraron marcas de patas, lo que descartó a los cangrejos prehistóricos. Además, "el hecho de contar con más de 120 muestras permitió desestimar esta posibilidad porque resulta poco probable que en todas las trazas se hayan borrado las marcas de extremidades", dice la nota de prensa.



La conclusión a la que llegaron a partir de las huellas es que estos peces habrían tenido una forma batoidea, como las rayas, pero con una cola más gruesa, como la que se encuentra en los peces guitarra.