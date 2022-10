Denuncian destrucción de monte nativo con topadoras en las islas del Paraná

La organización ambientalista El Paraná No se Toca, anunció que pobladores que viven en una isla del río Paraná, declarada reserva natural por el municipio de Victoria, denunciaron que el jueves último "máquinas topadores arrasaron con el monte nativo" del lugar.Según informó la organización ambientalista, el hecho ocurrió en la Isla conocida como Lote Nro 10, que los lugareños "mencionan que no hace mucho tiempo, cambió de dueño y pasó a manos del empresario de los frigoríficos Mattievich"."Los vecinos que viven isla adentro, ingresando por el arroyo Careaga, despertaron el jueves 29 de septiembre último con el ruido de una topadora que comenzó a tumbar el monte nativo", detallaron los ecologistas.Agregaron que la máquina "sin importarle absolutamente nada, ingresó arrasando todo en su camino, isla adentro"."Es difícil de explicar, cómo nadie llegó para detener esa máquina, siendo que no está muy lejos de la Comisaría de la primera sección de islas, y por otro lado, esta zona está declarada por (el municipio entrerriano de) Victoria como reserva natural", puntualizaron.Remarcaron que ese hecho "es peor que el fuego, lamentablemente no se ve ni molesta a la ciudad, pero está destruyendo los humedales. Un islero de la zona dijo que lo que no destruyó el fuego, ahora lo está haciendo la máquina".Tras señalar que "después de tres años nadie parece saber quién prende fuego" a las islas, desde El Paraná No se Toca se preguntaron: "¿tampoco se sabrá de quién es esta máquina?. ¿O será de un ambientalista que la llevó en un kayak?", plantearon con ironía.