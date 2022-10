Vehículos no facilitaron el paso de Bomberos: “la gente debe tomar conciencia”

Video: Increíble: vehículos no facilitaron el paso de Bomberos cuando iban a una emergencia

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas dieron a conocer un video que muestra la increíble situación que vivieron cuando se dirigían a una emergencia por un siniestro ocurrido en la Ruta Nacional Nº12.En la grabación, se puede notar la actitud de conductores, que este domingo en horas de la tarde, no dieron vía libre al paso que la autombomba necesitaba, para llegar más rápido al lugar.“Cuando salimos, hicimos 40 kilómetros por la ruta, con sirenas continuamente y por el carril rápido. Cuando nos estábamos acercando al lugar, había dos kilómetros de fila de autos. En un momento avanzamos por la banquina porque estaba estancando el tránsito, pero luego retomamos por la autovía, pero varios autos no nos dejaban pasar”.Según comentó, uno de los vehículos “que iba a la par de un colectivo, no nos daba el paso. En un momento se abrió y cuando quisimos pasarlo, de nuevo nos cerró el espacio”.El jefe de los Bomberos Voluntarios, comentó que ante una situación así, los vehículos deben darle el paso a la dotación. “En la ruta, los vehículos deberían abrirse hacia la derecha y en el caso de las autovías, los rodados deberían irse hacia sus laterales”.“Queremos que la gente tome conciencia y que colabore con el tránsito cuando vea un vehículo de emergencia”, finalizó.