Los beneficios de ANSES para personas que trabajan en relación de dependencia

Economía Empiezan los pagos de Anses que incluyen el segundo bono y algunos aumentos

¿Qué beneficios puedo solicitar en ANSES si trabajo en blanco?

1. Asignación Familiar por Hijo (AUH)

2. Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción

3. Asignación Familiar Prenatal

4. Asignación por Maternidad

5. Ayuda Escolar Anual

6. Asignación Familiar por Matrimonio

¿Cómo hacer el trámite para acceder a los beneficios de Anses?

ANSES no tiene solo como destinatarios de programas de asistencia a trabajadores informales, desempleados o jubilados y pensionados, sino que también, brinda una ayuda a empleados en relación de dependencia, monotributistas y autónomos.Los subsidios van desde pagos por única vez, como los escolares, hasta asignaciones mensuales. Estos beneficios pueden ser solicitados de manera presencial, o, de forma online.La AUH le corresponde a todas las personas que tengan menores de 18 o discapacitados a su cargo. Alcanza a trabajadores en relación de dependencia; monotributistas; trabajadores temporarios con reserva de puesto de trabajo y trabajadores que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).También pueden solicitarla los trabajadores que cobren la Prestación por Desempleo; personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, jubilados y pensionados.Para poder acceder, el ingreso individual no debe superar los $158.366, o del grupo familiar no debe superar los $316.731. El monto mensual percibido dependerá de la escala de ingresos elaborada por ANSES.Se trata de un pago, por única vez, por nacimiento o adopción de un hijo. El mismo es percibido solamente por uno de los padres.Quienes pueden acceder a este beneficio son los trabajadores en relación de dependencia (con un mínimo de 6 meses de antigüedad); trabajadores que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo; personas que cobren la Prestación por Desempleo y quienes cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.En el caso de nacimiento, el menor debe tener entre 2 meses y 2 años. En el caso de adopción, debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.Por nacimiento, el importe es de $9.875 y por adopción la cifra se eleva a $59.058. Los ingresos individuales o del grupo familiar, no deben superar los $316.731 mensuales.Se trata de un subsidio que se cobra todos los meses durante el embarazo. Se percibe hasta el momento del nacimiento o la interrupción del embarazo, siendo requisito haber superado las 12 semanas de gestación.La asignación se debe solicitar entre la semana 12 y la 30 de embarazo para cobrarla en su totalidad. Superado este plazo, solo se recibirá el dinero correspondiente a los meses restantes de gestación.El ingreso individual o del grupo familiar no debe superar los a $131.208 mensuales. El monto percibido dependerá de la escala elaborada por ANSES.Esta pensión puede ser solicitada por trabajadores en relación de dependencia permanentes y de temporada; monotributistas de las categorías A hasta la H; trabajadores que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART); trabajadores que cobren la Prestación por Desempleo, y personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.En el caso de los trabajadores en relación de dependencia o aquellos que se encuentren cobrando por una ART, para recibir la totalidad del dinero deben contar con una antigüedad laboral previa de 3 meses. En cambio, los monotributistas deben tener 3 meses consecutivos de aportes con fecha anteriores a la concepción.Se trata del reemplazo del sueldo que cobran las embarazadas por los 90 días de licencia por maternidad. No hay tope de ingresos para percibirlo.Pueden solicitarlo las trabajadoras en relación de dependencia a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF); trabajadoras de servicio doméstico registradas y trabajadoras que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).-Tener 12 semanas de gestación o más.-Tener al menos 3 meses de antigüedad en el empleo al momento de comenzar la Licencia por Maternidad.-Si trabajás por temporada, tenés que estar en actividad al momento de iniciar la Licencia por Maternidad.-Si el bebé fue diagnosticado con Síndrome de Down, la madre puede solicitar la Asignación por Maternidad Down.Se trata de un subsidio por cada hijo en edad escolar, que se otorga a uno de los padres una vez por año. El mismo va desde los $5.343 a $10.654, dependiendo de la zona de residencia.Es un apoyo económico para los titulares de asignaciones familiares o universales que estén en relación de dependencia, por cada hija o hijo en edad escolar (a partir de los 45 días y hasta los 17 años inclusive) o sin límite de edad cuando presenta una discapacidad.Los ingresos individuales o familiares no deben superar los $316.731 mensuales, que es el tope máximo actual. Los hijos deben asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.Este beneficio ya fue abonado en marzo. Sin embargo, puede ser solicitado presentando el certificado escolar que se descarga desde mi ANSES.El formulario debe ser llevado al colegio para que lo completen y luego subirlo a mi ANSES. Hay tiempo de hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2022.Se trata de un beneficio por casarse que se cobra por única vez. El mismo es de $14.788 y puede ser solicitado por ambos cónyuges, dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento.Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes que son de $316.731.Puede ser solicitado por trabajadores en relación de dependencia; titulares de la Prestación por Desempleo; titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo; trabajadores de temporada y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.1. En todos los casos se deben acreditar los datos personales. Revisá si tus datos personales y vínculos familiares están actualizados ingresando en Mi ANSES.2. Reunir la documentación correspondiente (DNI, Partidas de nacimientos, Acta de matrimonio, etc). Todos los documentos necesarios para solicitar los distintos beneficios se pueden consultar en el sitio de ANSES haciendo clic acá 3. Ingresar en "Atención virtual", seleccionar la opción correspondiente a la asignación y seguir los pasos indicados. En el caso de preferir hacer el trámite de manera presencial habrá que pedir un turno. Fuente: (Clarín)