Francesca, de 8 años y corre en karting: “le agarré la mano y apreté a fondo”

Sociedad El sueño de la pequeña corredora de karting que es fanática de Mariano Werner

Francesca Lyardet tiene ocho años y es oriunda de la localidad entrerriana de Jubileo, en el departamento Villaguay. La pequeña, descubrió su aptitud para las pistas y es corredora de karting en la Categoría Escuela.A los siete, su papá le regaló un karting, le pareció una sorpresa distinta para sumar aventuras en familia. Lo que no imaginó es que su hija ya no querría bajarse de ahí.

. Los chicos empiezan a correr con licencia deportiva del ACA, los más chiquitos lo hacen en modo exhibición y a partir de los siete ya arrancan a competir carreras con velocidad”, explica Martin Palavecino, ex piloto y preparador deportivo del equipo MP Racing del que Francesca forma parte.La vemos venir con su metro veinticinco, cola de caballo tirante, raya al medio, lentes oscuros y su traje de pilotita azul, emparchado de sponsors que la acompañan. Puñito de por medio dice: “Empecé re tranquila, me gustaba así, despacito, hasta que le agarré la mano y apreté el acelerador a fondo”.

Basta sentir la ráfaga del karting yendo a máxima velocidad en la recta y el rugido del motor para dimensionar el riesgo que implica este deporte.En mayo, Francesca sufrió un accidente durante una carrera en Villaguay. “De repente un nenito me choca de atrás en un costado intentando pasarme, hizo un trompo y me pasó por arriba. No me rompí los dedos porque tuve suerte, pero el volante quedó todo roto, lo tuvimos que cambiar”, cuenta.Mientras escucha el relato de su hija, su mamá asiente con la cabeza y describe cuánto les costó dejarla volver a las pistas luego de aquel susto. “Bueno”, dice Fran, mientras se calza los guantes y da por terminada la charla.“Ma, me ajustás el casco, porfa”, agrega. Fuente: (Telenoche)