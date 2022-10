Pareja que rescató dos carpinchos enfrentó las críticas por mascotismo

Acompañados de dos carpinchos, a los que llamaron Churro y Churra, una pareja oriunda de la localidad bonaerense de Morón, desde el inicio de la pandemia, vive en una cabaña en una isla en Villa Paranacito. Paula Reynoso y su pareja, Walter Berella, contaron alo que significó el cambio de vida y cómo es la convivencia con “el emblema de los humedales”.“La pandemia fue complicada, no se podía hacer nada, no se podía salir”, rememoró él. “Era como estar encerrado en la ciudad”, completó ella. “Agarramos nuestras cosas y dijimos `acá encerrados no la vamos a pasar´ y nos vinimos a esta casa que tiene 20 años porque la construyeron mis padres”, repasó al dar cuenta que fue “un cambio radical, en ruidos, gente, animales y vegetación”.“Cuando nos preguntamos si nos imaginábamos vivir en la isla, en Villa Paranacito, decimos que no, pero acá estamos”, reconoció Paula. “La tranquilidad mental de uno es más importante”, coincidió la pareja.En relación a la convivencia con los carpinchos, de Churro, ella contó que “es un fiel compañero”. Las fotos del día a día junto a la especie más grande de roedores pueden verse en su Instagram (@carpinchurros). “Todo empezó con un video en el que estaba acariciando a Churro, y él se queda como dormido; el video tuvo millones de reproducciones, seguí subiendo otros, y así fue creciendo esta comunidad, que también me cuesta entender porque no me gusta exponerme, pero como es con los carpinchos, ahí quedamos”, repasó.“Él se va a un canal que está cerca, pero lo llama el ruido del paquete de las galletitas; le damos manzana y banana. Es muy tranquilo”, reveló sobre el día a día de Churro. “Le gusta jugar en el agua con los chicos”, agregó.La pareja, además, tiene perros, gatos y un cabrito. “Se llevan todos bien, nunca una pelea”, destacó Paula.En ese sentido, la pareja reconoció que son “infaltables” las críticas por el mascotismo. “En las zonas rurales, la caza del carpincho es algo normal y no los tendríamos como mascota si pudieran estar libres en la isla, pero si se los están comiendo, no nos queda otra. No fue a propósito”, fundamentó Paula.