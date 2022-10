Decomisaron 97 bogas en operativos de fiscalización

En un nuevo operativo de control sobre la actividad pesquera realizado días atrás en Concordia, personal de la Dirección General de Fiscalización de la provincia procedió al decomiso de 97 bogas a personas que no contaban con la documentación pertinente para pescar ni trasladar pescado.



Los operativos se realizaron durante este fin de semana pasado en Concordia, en el camping La Tortuga Alegre, zonas aledañas y distintos accesos al mismo.



Los controles se realizan en el marco del trabajo conjunto que la Dirección General de Fiscalización de la provincia –dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería– desarrolla y coordina junto a Prefectura Naval Salto Grande, Prefectura Naval Concordia, Gendarmería Nacional, Policía de Entre Ríos y la Brigada de Abigeato de la provincia.



Durante el fin de semana pasado fueron decomisadas un total de 97 bogas (lepurinus-obtusidens) y secuestrados algunos elementos de pesca como cañas y reels.



El total de pescado incautado corresponde a cuatros procedimientos de control realizados en diferentes accesos al camping La Tortuga Alegre durante el fin de semana y en algunos casos, realizados en horas de la madrugada –según consta en acta–.



Por otro lado, el labrado de multas por parte de personal de la Dirección General de Fiscalización, se debió mayoritariamente a que los conductores de los vehículos no justificaron la procedencia de lo que transportaban o bien no contaban con la licencia de pesca provincial o la documentación habilitante para trasladar pescado.



En dos de los casos, las personas que infringieron la ley provincial de pesca de la provincia eran turistas oriundos de las provincias de Córdoba y Santa Fe, motivo por el cual personal a cargo de fiscalizar labró un acta por contravención a la Ley provincial de Pesca Nº 4.892 y a las resoluciones vigentes.



Los reportes policiales además señalan que la mercadería transportada no cumplía con las condiciones de fríos recomendables, lo cual representa un considerable riesgo en caso de ser para consumo humano.



Cabe destacar la importancia de este tipo de controles y procedimientos en virtud de las leyes provinciales y de las normativas sanitarias existentes, ya que contribuyen al cuidado de los recursos naturales y de la salud pública de los entrerrianos.