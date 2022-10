Los finalistas de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita: el listado

Niñas, niños y jóvenes se reunieron este sábado en Villaguay en la última instancia provincial. Las personas mayores realizaron también su encuentro en la ciudad de Federación. Los Juegos son impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y los municipios.La Secretaría de Cultura de Entre Ríos felicita a todas y todos los participantes del programa que apuesta a la inclusión y al trabajo sobre los valores, a partir de las disciplinas artísticas. Este año el lema al que respondieron los trabajos fue "Somos litoral".En la edición número 17 participaron más de 2000 jóvenes entre 12 y 18 años y personas mayores representaron a más de 60 localidades. Las distintas disciplinas que abordó el programa fueron: canto solista, conjunto musical, teatro grupal, teatro unipersonal, historieta, freestyle, cuento, poesía, pareja de danza, danza individual, dibujo/pintura, fotografía y videominutoEn la jornada final de los juegos realizada el miércoles en Federación y el jueves en Villaguay estuvieron presentes autoridades, trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.Durante la premiación de los jóvenes en Villaguay estuvo presente el grupo musical de Paraná "Marquino". Para el cierre brindó una actuación el grupo de la localidad anfitriona "Capelina" con el auspicio de la Municipalidad. Las y los participantes, jurados, artistas invitados y el público presente cerraron la 17 edición de los Juegos multitudinariamente y en un clima de celebración.La jornada de Villaguay contó además con la presencia del Coordinador Nacional del los Juegos Culturales Evita Ezequiel Gerez del Ministerio de Cultura de la NaciónAudiovisual: Valentina Altamirano, Mojones Sur (Sub 15)Valentina Sánchez, General Ramírez (Sub 18)Fotografía: Agustina Caminada, Santa Anita (Sub 15)Analiz Vezzosi, Sauce de Luna (Sub 18)Cesar Figueroa, Paraná (PCD)Freestyle: Nahuel Stodola, Crespo (Sub 15)Matias Cabrera, La Paz (Sub 18)Canto Solista: Sofía Cis, Federal (Sub 15)Sofía Dreiszigacker, Paraná (Sub 18)Cuento: Lautaro Coronel, Bovril (Sub 15)Celeste Fuchs, General Ramírez (Sub 18)Poesía: Blas Morales, Concepción del Uruguay (Sub 15)Erick Olaf Peil, Aldea San Antonio (Sub 18)Dibujo/Pintura: Agostina Favotti Ubiedo, Paraná (Sub 15)Ana Gariboglio, Diamante (Sub 18)Danza Individual: Angelena Dosetto, Crespo (Categoría única)Pareja de Danza: Ernestina Bubillo, Miguel Martinez - Nogoyá (Sub 15)Victoria de la Madrid, Pilar Zubizarreta - General Campos (Sub 18)Teatro Grupal: Katia Carreiras, Luciana Albornoz, Sofía Wetzel - Gobernador Macia (Cat única)Teatro unipersonal: Abigail Gómez, Mojones Sur (Cat única)Conjunto Musical: Irupe Roda, Francisco Vargas, Ramiro Duprat, Joaquin Penoni, San Jaime de la Frontera ( Cat única)Historieta: Gabriel Schenfeld, Oro Verde (Cat única)Fotografía: Delia Benitez, Islas del IbicuyPoesía: Cristina Deangelis, Concepción del UruguayDanza: Graciela Puppo, Hugo Sosa - Villa ClaraCuento: Ramona Berón, Sauce MontrulCanto Solista: José Chort, General RamírezPintura/Dibujo: Zulema Tonello, Federación