El “changarín” inventó un caso de abuso sexual y una médica tuvo que desmentirlo

“El changarín de Nogoyá”, que se hiciera conocido en marzo de 2019 tras inventar la historia sobre una supuesta devolución de un maletín lleno de dólares, reapareció este viernes con otra falsa historia. José Leandro Sánchez ahora vive en Colón y a través de su cuenta en la red social Facebook comparte relatos de dudosa procedencia y veracidad.



Estos días dio a conocer un supuesto caso de abuso sexual a una estudiante colonense, ocurrido, presuntamente, durante los festejos de la Primavera. En su relato, mencionaba un establecimiento educativo y el nosocomio local.



Publicó incluso lo que sería el relato de la víctima diciendo que su familia se negaba a radicar la denuncia y cuestionando la atención hospitalaria. A la vez, prometía un “video exclusivo”. Luego difundió un audio en el que una vecina de Colón mencionaba un caso de abuso. Horas después, estos posteos fueron borrados.



Sánchez habría sido citado a declarar en sede judicial, donde no probó ninguno de sus dichos e incluso habría admitido que se trataba de una mentira.



El comunicado del hospital de Colón



En la noche de este viernes, el Hospital San Benjamín de Colón hizo un contundente descargo a través de un comunicado, del cual se hizo eco la institución educativa que también se vio involucrada. El texto, que lleva la firma de la directora del nosocomio, la Dra. Norma Hernández, realiza una enérgica desmentida de las versiones endilgadas a Sánchez y, según se indica, no descartan iniciar acciones legales contra éste.



A continuación, el comunicado completo del nosocomio:



Ante publicaciones en redes sociales que refieren a un hecho de presunto abuso/violación que se habría perpetrado contra una menor, y se menciona una atención por parte del Hospital en la cual no se habrían seguido los procedimientos legales correspondientes, la Dirección del Hospital San Benjamín quiere hacer saber a la población lo siguiente:



• Que revisadas las atenciones brindadas desde el servicio de guardia externa del Hospital San Benjamín de los días presuntamente referidos NO OBRA EVIDENCIA DE ATENCIÓN ALGUNA DE LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LAS PUBLICACIONES.



• Que el Hospital San Benjamín como entidad pública dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, lleva adelante los protocolos de acción normados por dicha entidad en conjunto con COPNAF y otras áreas inherentes a la preservación de derechos de los menores de edad por lo cual, ante la mínima sospecha de un cuadro compatible con abuso o violación se pone en marcha el protocolo y se realizan los correspondientes informes a Defensoría y al Área de Niñez Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Colon y dichas acciones se comunican a la Dirección del Hospital. Siendo los profesionales médicos del servicio de Guardia los responsables de la efectivización del protocolo y estando todos ellos comprometidos con el cumplimiento del mismo, no se ha reportado activación del mismo por un cuadro de las características que se menciona.



• Que en caso de Violación dicho Protocolo incluye la administración de medicación disponible en guardia para prevención de enfermedades de transmisión sexual, por lo cual si se hubiere manifestado la situación hubiera implicado su uso, que tampoco se utilizó.



• Que no obstante no haber indicios de la atención, nos hemos puesto en contacto con las áreas correspondientes de Policía y Área de Niñez Municipal y nos han referido a la fecha NO TENER NINGUNA INFORMACIÓN QUE CORROBORE LOS HECHOS. No obstante el Hospital pone siempre a disposición de la justicia todos los documentos legales de atenciones que se realizan en el Nosocomio y son proporcionadas ante el requerimiento de las autoridades competentes.



• Que es preocupante no obstante que cualquier persona, sin la debida formación, difunda este tipo de mensajes que no solo ensucian en entidades que diariamente trabajan por el bien de la comunidad, sino que tratan un tema tan delicado sin el menor cuidado y sin la corroboración de fuente como corresponde al trato serio de la información que debiera estar llevado adelante por profesionales formados y con un canal de información responsable. Por lo cual también es deseable que la población antes de propagar y dar crédito a este tipo de trascendidos reflexione y busque fuentes de información fidedignas y que se hagan responsables debidamente de la información difundida.



• Por último, la institución se reserva el derecho de accionar legalmente, per se o a través del Ministerio de Salud, contra quienes impunemente pretenden propagar informaciones que faltan a la verdad, maliciosas y que pongan en tela de juicio la tarea del personal de la institución.

Fuente: 03442 y El Entre Ríos