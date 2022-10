Murió una beba de 8 meses diagnosticada con coronavirus en Santa Fe

Luego de permanecer tres días internada, una beba de ocho meses oriunda de Santa Fe murió tras sufrir un cuadro respiratorio severo. Los médicos confirmaron que la pequeña dio positivo al testeo por coronavirus y analizan si tenía alguna enfermedad preexistente.



El caso se registró en el Hospital de Niños “Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe, donde los médicos confirmaron que a la beba se le realizó un hisopado que dio positivo a Covid-19.



Fuentes sanitarias informaron que si bien los padres tenían el esquema completo de vacunación, la beba no contaba con ninguna dosis contra el virus. “El diagnóstico de la muerte es una patología respiratoria que después hace una complicación con encefalopatía y afectación del sistema nervioso central”, detalló Romina Carrizo, subsecretaria de Equidad en Salud de Santa Fe.



Si bien el caso se conoció en las últimas horas, la muerte se produjo el pasado miércoles y luego de tres días de internación. Al haber sido un periodo muy breve, Carrizo remarcó que “evolucionó muy rápido la patología y llevó al deceso”.



Por tal motivo, los profesionales evalúan la posibilidad de que “haya tenido alguna comorbilidad” o condición preexistente que explique el motivo por el cual se produjo un desenlace “tan rápido” como el ocurrido, planteó Carrizo en diálogo con “Aire de Santa Fe”.



La menor era oriunda de Carlos Pellegrini, en el Departamento San Martín, y fue atendida en el centro de salud de dicha localidad. Debido al empeoramiento de su cuadro de salud, la pequeña fue derivada a la capital provincial donde permaneció internada en el hospital de niños.



Dado que la pequeña no estaba inmunizada contra coronavirus, la Subsecretaria de Equidad en Salud recordó que existe disponibilidad de vacunas Modern pediátricas en el hospital “Alassia” para que los niños de seis meses a tres años se puedan inmunizar contra el coronavirus.



Al respecto, se aclaró la vacunación contra coronavirus en menores inició el 5 de agosto y no requiere de un turno previo. Por su parte, el director del Hospital de Niños Orlando Alassia, Osvaldo González Carrillo planteó en el sitio Aire Digital que si bien “no es lo ideal, pero está aumentando la cantidad de vacunados de esta franja etaria”.



“Cuando los chicos vienen a vacunarse por COVID 19 les ofrecemos a los padres completar el carnet de vacunación”, destacó respecto a las vacunaciones que forman parte del calendario obligatorio. Al iniciar el plan de vacunación contra coronavirus, la Sociedad Argentina de Pediatría afirmó que la dosis era segura y aconsejaron su aplicación, de hecho, se consideró que se encuentran “al mismo nivel que las otras”.



El mes pasado en provincia de Buenos Aires, se empezaron a enviar los primeros turnos para que los menores de entre 6 meses y 2 años inicien su esquema de vacunación contra el COVID-19. En ese momento, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti informó que el primer cargamento tenía 2.700.000 vacunas del laboratorio Moderna con las dosis contra el coronavirus para menores.



Las vacunas del laboratorio Moderna cuentan con la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), y el apoyo de las sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).



Además, en junio pasado fue respaldada por la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que autorizó de urgencia las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 en bebés y niños menores de 5 años.