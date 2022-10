Videos: las ballenas coparon la costa y el Puerto de una localidad bonaerense

Hace un par de días se registran avistaje de ballenas en el puerto de la localidad de Quequén, en la provincia de Buenos Aires. Esta mañana, se dio otro hermoso paisaje de convivencia entre un inmenso cetáceo que jugó durante un buen rato en el acceso a Puerto, con saltos y maniobras, ante la atenta mirada de la colonia de lobos marinos que habita la escollera.

Otra ballena ingresó en el interior de Puerto Quequén y brindó un espectáculo para los presentes. Por estos días, Necochea y Quequén siguen contando con la presencia de estos cetáceos a lo largo de toda la costa del marPero esta mañana, uno de los enormes mamíferos llamó la atención de los vecinos que se encontraban a primera hora en la ribera. Entre lobos marinos, la ballena paseó dando saltos en el interior de la terminal portuaria local.

El video fue compartido por Ana Arru. Cuando se encontraba en el ingreso de la escollera y asomarse a ver en qué andaban los lobos marinos, vio de soslayo un movimiento grande dentro del agua, en el ingreso al puerto donde se juntan el río y el mar."Siempre voy temprano, le sacaba foto a los lobitos, y le vi la cola a la ballena, así que me quedé y me puse a filmar, y me dio un regalazo hermoso", dijo respecto al salto que se observa en el video. "Fue conmovedor", insistió Ana.Otro video fue captado por un vecino que se encontraba en el lugar. Desde la ribera quequenense, Enzo Barrionuevo captó la ballena desde otro perfil y compartió el video en Twitter.