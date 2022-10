Una nube de humo cubrió el centro porteño tras un incendio en una parrilla

Una gran nube de humo cubre el centro porteño tras desatarse esta tarde un incendio a metros del Obelisco, en una parrilla ubicado sobre la calle Lavalle. Según informaron fuentes policiales, no se reportaron heridos y al momento del siniestro no se encontraban clientes dentro del local.De acuerdo al informe policial, el hecho ocurrió pasadas las 19 cuando se desató un incendio en la parrilla La Estancia, ubicada sobre la calle Lavalle al 900, entre Carlos Pellegrini y Suipacha.Varias dotaciones de bomberos trabajan combatiendo el fuego desatado en el conducto evacuador de gases de la parrilla y realizando tareas de ventilación dentro del local gastronómico de dos plantas.El edificio situado sobre la calle Lavalle al 953 ya fue evacuado en su totalidad. Al momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro.Cerca de las 19 una gran nube de humo cubrió el microcentro porteño lo que provocó el desconcierto de quienes se encontraban en los alrededores.Minutos después, personal de bomberos, de la policía de la Ciudad y del SAME arribó al lugar y procedió con la evacuación de quienes se encontraban dentro de la parrilla y de los edificios aledaños y comenzó con las tareas para controlar el fuego.