Egresaron siete profesionales residentes en el Hospital Centenario

El director del Hospital Centenario Dr. Eduardo Elías junto a distintas autoridades de la Dirección, del Comité de Docencia e Investigación y los jefes de las Residencias de Salud Mental, Medicina General y Pediatría, brindaron su reconocimiento a siete profesionales que culminaron sus respectivas residencias en nuestra institución.



Se trata de Luciana Richard (Psicóloga), Ana Laura Jordán (Psicóloga), Benjamín Chiapino (médico) y Anabella Rivera (Terapista Ocupacional) que formaron parte de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental; Hugo Martín De Zan (médico) y Lía Natalí Echeverría (médica) que integraron la Residencia de Medicina General; y Angelina Valentinuz (Pediatra) quien formó parte de la Residencia en Pediatría. Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental

La RISaM es la más reciente del Hospital Centenario. Se inició en nuestra ciudad en el año 2017 y es una formación de posgrado que pertenece al Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. Este 30 de septiembre se cumplirán sus primeros cinco años. Tiene la particularidad de involucrar a diferentes profesiones, proponiendo el abordaje integral e interdisciplinario en el campo de la Salud Mental.



En lo académico, los residentes rotan por distintas áreas del Hospital. Forman parte de la Guardia y de la Sala de Salud Mental, del seguimiento de los pacientes recientemente externados, de consultorios externos disciplinariamente, de Infectología, Oncología, Perinatología, interconsultas y fuera del Hospital en Atención Primaria de la Salud, donde además tienen 4 meses de rotación libre.



Anabella Rivera, una de las egresadas 2022, destacó que durante los 4 años “hemos ido transitando y habitando el Hospital, trabajando de forma gradual y supervisada, repensando los saberes disciplinares”.



“También es importante mencionar que los dos últimos años han sido en contexto de pandemia, lo que ha implicado reacomodar y reorganizar el sistema, no solamente el formativo sino también asistencial que propone la residencia”, contó la Terapista Ocupacional.



Finalmente, Anabella valoró que “fue un privilegio transitar este recorrido en la salud pública y es una apuesta enorme, no solamente para enriquecernos como profesionales, sino para poder seguir replicando un modo de percibir la salud en los ámbitos donde nos encontremos, que sea accesible, con propuestas individuales y colectivas que mejoren la situación de cada usuario y usuaria”. Residencia en Medicina General La Residencia en Medicina General es la más antigua de nuestro efector, y tiene validez nacional y provincial. Es un cursado de 4 años y el último se basa en la necesidad de la provincia, por ejemplo si se solicita colaboración en algún lugar del departamento u otra localidad, se trasladan.



Los primeros tres años se desarrollan en el Hospital por la mañana, y durante la tarde asisten a los Centros de Salud. El primer año son 4 rotaciones por clínica, pediatría, ginecología y cirugía, el resto de la residencia se retira cirugía y quedan las otras tres especialidades que son las materias básicas. Además de eso, hay rotaciones por cardiología, otorrinolaringología, oftalmología y dermatología.



También hay tres meses de una rotación libre a elección de los residentes y dos guardias semanales de 12 hs. de la especialidad que se encuentren haciendo, siempre supervisadas



Al respecto, el egresado Hugo Martín De Zan expresó que “me llevo un montón de amigos, mucho conocimiento y experiencia“, y especificó que “durante la formación como Médico Generalista acá en Gualeguaychú logré tener un gran conocimiento del sistema de salud público de la ciudad, porque el trabajo no se limita sólo adentro del Hospital, sino que uno conoce todos los centros de salud, y a la población en general y cómo se comporta”. Residencia en Pediatría

La residencia pediátrica comenzó a funcionar hace más de 8 años y es un pilar fundamental para el desarrollo de los profesionales de esta especialidad. En julio del 2013 fue aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia y a partir de allí se comenzó a desarrollar con dos cupos por año y cuatro años de duración.



En esos cuatro años los residentes pasan por la sala de Pediatría, por la de Neonatología, la Guardia, los Consultorios Externos y los Centros de Salud, y posteriormente en el tercer año tienen una rotación afuera, en la terapia intensiva pediátrica de Paraná o del Hospital Garrahan en Buenos Aires.



Es así que logran un aprendizaje intensivo, ya que entran a las 8 de la mañana hasta las 17 hs con actividades asistenciales y clases teóricas y ateneos, y dos guardias obligatorias por semana.



Por su parte, la egresada Angelina Valentinuz aseguró que “ser residente implica un compromiso muy grande con el Hospital, y un crecimiento personal muy importante, no solamente en lo académico, sino como persona y como profesional”, y afirmó que de esa manera “uno logra madurar y llegar a poder tener todas las características que en este caso un Pediatra necesita”.



“Somos una pata fundamental como trabajadores de la salud, y el motor y el alma del Hospital. Para mi es fundamental que un residente pueda tener un profesional con más experiencia al lado, porque realmente motiva al otro, a seguir estudiando, capacitándose y aprendiendo”, planteó la Pediatra.



Finalmente, Angelina destacó que “el residente que viene con ganas de aprender y de ser un buen profesional, e incentivan al resto que hace muchos años que están, a poder motorizarse nuevamente, hacer actualizaciones y ateneos. Eso realmente vuelve a la medicina muy enriquecedora”, y sintió que “es lo que más me llevo de acá, el compromiso nuestro con el Hospital y el del Hospital para con nosotros, para formarnos y bancarnos en este proceso que ha sido largo pero muy beneficioso, porque los conceptos cambian, tu personalidad cambia y te transformás en un médico con todas las letras”.



“La verdad que estoy contenta porque me puedo quedar y seguir trabajando acá, y apostando a la Salud de Gualeguaychú”, cerró.