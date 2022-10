“Teto” Medina al ser liberado: “Soy un buen tipo y esto es una cosa terrible”

El conductor y periodista Marcelo "Teto" Medina aseguró que le tocó vivir una situación "terrible" que "nunca" antes había vivido al ser excarcelado, luego de pasar siete días preso, en torno a la causa en la que se investiga el funcionamiento en forma irregular de un centro de recuperación de adictos.



"Soy un buen tipo y esto es una cosa terrible que nunca me había tocado vivir. Ahora quiero ir a ver a mis hijos", expresó Medina a periodistas al ser liberado alrededor de las 18:30 junto a otros de los diez involucrados en la causa, de la cual aseguró que le dijeron que no tiene que hablar.



El periodista sostuvo que "la causa va a seguir su curso" y agradeció al juez de la misma su liberación, mientras señaló que va a seguir "dando charlas motivacionales" a jóvenes adictos y agradeció a los periodistas por el acompañamiento durante su detención.



"Quiero decirles a los chicos y a las madres que voy a seguir dando charlas motivacionales porque los quiero un montón", expresó el ex integrante del programa ShowMatch.



El Juzgado de Garantías número 8 del Departamento Judicial de Quilmes descentralizado de Florencio Varela ordenó este miércoles excarcelar a Marcelo "Teto" Medina y a otras diez personas involucradas en la causa por asociación ilícita y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La razón de vivir".



Las personas alcanzadas por la medida, además de Medina son: Rubén Ernesto Duran, Rosana Elizabeth Gómez, Tatiana Lorena Lanza, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Fabiana Edith Canal, Valeria Fernanda Miceli, Damián Alberto Fernández Cáceres, Federico Risso Patrón y Sonia Elizabeth Córdoba.



En tanto, otros seis detenidos durante los 26 allanamientos realizados en Capital Federal, Florencio Varela, Berazategui, Virrey del Pino, Santa Fe y Córdoba, seguirán presos.