El sábado comenzará vacunación de dosis extra de vacunas para niños: detalles

La campaña nacional responde al calendario de vacunación obligatorio y se extenderá en todo el país durante seis semanas. Será contra el sarampión, rubeola, paperas y polio. Comenzará el sábado 1º de octubre para niños de uno a cuatro años., contó aque este tipo de campaña “se realiza cada cuatro o cinco años, en pos de seguir sosteniendo la no circulación de estas enfermedades prevenidas por vacunas”.Comenzará el 1 de octubre y se extenderá por seis semanas, hasta el 13 de noviembre con dosis de las vacunas triple viral (SRP) y antipoliomielítica (IPV). Esta iniciativa se trata un seguimiento de vacunación que ofrece dosis adicionales.Las vacunas que se utilizan para esta campaña servirán para inocular a los chicos “con una dosis adicional para reforzar. Hay una encuesta de chicos susceptibles, es decir aquellos que, si bien están vacunados, pero por una cuestión inmunitaria propia de cada organismo, no hacen efecto a lo que es la vacunación. Eso sumado a los chicos no vacunados. Esto es lo que equipara a un aporte que excede los 700 mil chicos a nivel nacional”, dijo.“En Argentina no hay circulación de estas patologías, pero sí la hay en estados de Brasil, como así también en las Guayanas Francesas, en EEUU, circulación de sarampión y desde hace poco, circulación de polio, en EEUU. Hay una incidencia potencial de poder reintroducirse estas patologías que es prevenible por vacunas”, afirmó.Mencionó que “siempre se ha realizado estrategias” para captar a los chicos que no estaban vacunados y adultos.El especialista aclaró que “no importa qué cantidad de dosis tenga el chico “son que esta será una dosis extra de la Triple Viral y de la vacuna IPV. Es para los chicos de trece meses a cuatro años; los chicos que hayan nacido entre el 1º de noviembre de 2017, al 31 de agosto de 2021”.Añadió que hoy estuvieron haciendo la distribución de las vacunas en el departamento Paraná.Este viernes recibirán una remesa de dosis para completar la cantidad de vacunas que se necesitarán.