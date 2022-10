Tratarán de identificar al agente biológico que afecta a niños en Crespo

La jefa del área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Mónica Ilardo, se refirió a la tarea de recabar datos junto al Hospital San Francisco de Asís para determinar que enfermedad de tipo respiratoria y gastrointestinal se encuentra afectando desde hace semanas la salud de los niños de nivel inicial y primario de la ciudad.“Recibimos una notificación de que hay un aumento, o una sensación de que hay un aumento de casos de enfermedades tipo respiratorias y gastroentéricas dentro de la localidad de Crespo que afecta principalmente a, los niños de las escuelas ya que se ve reflejado en el ausentismo que los directivos notan en las aulas”, comenzó indicando Ilardo en conferencia de prensa.Desde el Hospital San Francisco de Asís y el área de Vigilancia Epidemiológica, se le ha solicitado a todas las escuelas de la ciudad que presenten una fichas con datos que permitirán conocer la taza de ataque del virus, analizando cuantos alumnos estuvieron afectados, en que períodos, los que permitirán antes del fin de semana determinar las medidas que se adoptarán para cortar el brote. De implementarse medidas, destacaron el uso del barbijo, la ventilación cruzada y el lavado de manos frecuente ya que, la influenza se contagia por expectoración o por el contacto mano a mano. No compartir bombillas; evitar salir de la casa en caso de síntomas.En la población pediátrica produce síntomas gastrointestinales, que no se reflejan en un adulto. “La influenza A no es Gripe A. Nosotros no la tipificamos como la gripe H1N1 que atravesamos en el 2009 sino que pasó a ser una influenza estacional sobre la que todos tenemos defensas, aparte de que la vacuna está diseñada para ese tipo de influenza”, indicó la jefa del área de Vigilancia Epidemiológica. (Paralelo 32)