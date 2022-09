“Sola y por parir”, pidió “piedad” con un cartel en el auto: “No me multen”

Jessica Ferreyra llegó a la ciudad de Corrientes para dar a luz y dejó su vehículo mal estacionado. Antes de internarse para dar a luz, escribió en un papel un curioso mensaje: “No me multen ni saquen el auto. Estoy por parir y estoy sola. Piedad”. Y acompañó sus palabras con un dibujo de una cara triste y un corazón.El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde en la capital correntina, cuando la mujer arribó desde Mercedes tras manejar casi 250 kilómetros para tener a Segundo, su hijo, en una clínica privada especializada en maternidad.“Jeje mi gurí macana”, escribió la mujer en las últimas horas de este lunes en su cuenta de Facebook, donde antes del divertido episodio compartió con sus amigos distintas imágenes de las distintas etapas de su embarazo.En algunos portales de noticias locales, otras personas dejaron sus comentarios con vivencias personales similares a las que atravesó Ferreyra el último fin de semana. "A mí con mi motito afuera de Ioscor me multaron y me vio el inspector con mi panza de 37 semanas", escribió una mujer, en referencia a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes, ubicada en la calle San Juan al 1.000.Otra vecina se quejó también de la "gente muy poco empática" que, "en plena época Covid", le hizo una multa cuando frenó "un minuto" para bajar a su madre de 83 años, que utiliza un bastón, en el club Juventus, sobre la entrada de la avenida Chacabuco, para vacunarse. (Clarín)