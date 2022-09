Aumentan los casos de diarreas y cuadros gastrointestinales en Gualeguaychú

Los casos se manifiestan con fiebre, cefalea y vómitos y afecta a niños pero también a mayores, y responden al llamado rotavirus, que se transmite de persona a persona.



Afecta a todas las edades, pero hay que tener más cuidado con los bebes y los adultos mayores, sobre todo con aquellos que tienen patologías de base.



Al respecto, el médico Federico Gini Cambaceres señaló que “son brotes de infecciones virales que se transmiten de personas a personas, no es tan frecuente en primavera, sino que suele darse durante el otoño y el invierno”.



En este sentido, advirtió sobre la importancia del lavado de manos y no compartir mate. “Es una infección viral que pone en compromiso la hidratación y en ocasiones amerita internación”.



En el calendario de vacunación nacional hay una vacuna obligatoria contra este virus para menores.



Las diarreas pueden durar de 7 a 14 días y para paliar el cuadro de indica una dieta especial, hidratarse bien y tomar paracetamol en caso de tener fiebre. El médico no recomienda ingerir medicación para cortar la diarrea ya que es la forma que el cuerpo tiene de eliminar el virus.



“Es importante que se reincorpore el agua que perdió, cuando los vómitos son importantes se interna para evitar que las personas se deshidraten. Y la consulta médica temprana”, recordó el profesional en diálogo con Radio Máxima.