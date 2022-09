Sigue el estupor: mató a su hermanito y "echó la culpa a su amigo imaginario”

La escena más terrible

. Ocurrió enLa menor estaba bajo tratamiento psiquiátrico -aunque- y su madre había advertido en varias oportunidades sobre su salud mental. La adolescente, por su edad, es inimputable.En comunicación con, la mujer contó: “l’, me decían. Pero en mi casa yo veía cosas en ella que no eran normales”.“La revisaban dos minutos, nos volvíamos a casa y ella muchas veces tenía la mirada perdida. Le hablaba y no me contestaba. Se enojaba y no entendía por qué. Todo el año así”, siguió.Alertada por comportamientos extraños de su hija mayor, lCuando llegó al colegio (estaba terminando el secundario de adultos) leyó un mensaje de su hija que decía “lo maté”. “Le pedí que no dijera pavadas, y me volvió a decir que lo había matado. Me lo repitió tantas veces que ahí imaginé que había pasado algo malo de verdad. Corté y le pedí a una compañera de curso que me llevara urgente”, recordó.La mujer llamó a su pareja y le pidió que fuera a la casa urgente. Ella llegó unos minutos antes que él.“Mi hija no me quería abrir la puerta al principio. Cuando pude entrar, no puedo describir lo que vi. Mi hijo tirado en el piso, boca abajo, lleno de sangre. Mi hija sentada en una silla a su lado, como si nada”, describió con dolor.“¿Sabés lo que le dijo mi hija a la psiquiatra que la recibió en el hospital después de lo que hizo? Le echó la culpa a su amigo imaginario. Decía que él siempre le pedía por favor que no lastimara a su hermanito, y que justo esa vez el amigo imaginario no estuvo para salvarlo”, detalló.“No entiendo qué le pasó, por qué lo hizo. Por qué tanta violencia. Pido por favor que alguien la ayude. Que la internen, lo que sea. Yo ya no puedo. Te juro que no puedo”.El día que la menor mató a su hermano, Roxana se encontraba también en clases y había dejado a su hijo menor al cuidado de la adolescente. Fue su propia hija quien le avisó lo sucedido con un mensaje: “Mamá, lo maté”.Enseguida, la mujer se comunicó con el padre del niño, que llegó pocos minutos después que ella al domicilio donde ocurrió la tragedia y encontraron la espantosa escena: el hijo de ambos muertos y la adolescente sentada al lado del cuerpo en una silla.Los peritos forenses de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) que trabajaron en la escena del hecho establecieron que el niño presentaba 11 heridas punzocortantes en la espalda y una en la zona del cuello. En el lugar, las pesquisas secuestraron un cuchillo, teléfonos celulares y las prendas de vestir de ambos hermanos. La muerte fue constatada por médicos del Servicio Público de Emergencias (SIES), que arribaron al lugar.Ahora el caso es investigado por el Juzgado de Menores 2, a cargo del juez Miguel Surraco, quien ordenó que la adolescente sea trasladada al hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario para ser atendida por un equipo interdisciplinario de la Dirección Provincial de Salud Mental y la Dirección de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.Fuentes del caso confirmaron que la adolescente sufrió “una crisis impulsiva” que precipitó la masacre. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmaron al medio TN que fue trasladada a un centro de salud de Rosario para ser sometida a estudios ante la posible existencia de “un trastorno en su salud mental”.