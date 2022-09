Tragedia náutica en Coronda: salió de terapia intensiva el bebé que cayó al río

Policiales Hallan el cadáver de un hombre que murió al darse vuelta campana una embarcación

Accidente náutico en Coronda



Juan Manuel, el héroe que rescató a nueve personas en un vuelco de lancha

Salió de terapia intensiva el bebé de un año y nueve meses que iba en la lancha que se dio vuelta en Coronda el viernes 16 de septiembre por la noche. El menor permanece internado en el Hospital de Niños Doctor Orlando Alassia con buena evolución. Su papá Federico confirmó aque ya respira por sus propios medios, continúa con medicación y esperan que le den el alta en los próximos días. "A seguir confiando, teniendo fe y esperamos por su pronta salida", dijo.Una embarcación con cerca de diez personas a bordo dio una vuelta campana y todos sus ocupantes cayeron a las aguas del río Coronda. Este lunes fue encontrado sin vida -por pescadores- el hombre de 60 años, oriundo de Rosario, intensamente buscado por agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) de la localidad del departamento San Jerónimo. El suceso ocurrió en horas de la noche del viernes 16, cerca de las 20, cuando una lancha perdió el control de navegación y sus ocupantes cayeron al agua, entre ellos tres menores de edad. Un rato después, una persona advirtió la situación a los prefectos del destacamento corondino por lo que se inició un fuerte patrullaje en la zona isleña. Tras el hallazgo y rescate, parte de los tripulantes fueron asistidos por unidades sanitarias. En el caso de los menores, fueron trasladados hasta el hospital de Niños Orlando Alassia para ser asistidos.La historia tiene un héroe, se llama Juan Manuel Ñañe, es pescador de la zona y fue quien rescató a las nueve personas y evitó que la tragedia sea aún mayor. Juan Manuel comentó que se enteró de la situación a raíz de los gritos de pedidos de auxilio. “Apenas escuché, agarré mi lancha, la pala (remo) y me fui a buscarlos”. “Fue una locura, una tragedia. Fue lo más loco que he hecho en toda mi vida”, reconoció el lugareño y precisó cuál era la escena con la que se encontró: “Cuando llegué, estaba la gente toda mojada, sin salvavidas y la lancha hundida. Al primero que saqué fue al nene más chico. Se lo entregué a Prefectura para que lo trasladen lo más rápido posible”.Juan Manuel comentó que se enteró de la situación a raíz de los gritos de pedidos de auxilio.Según el baqueano, indicó que “estaban desesperados y mojados, pero me pedían por favor que salve al nenito. Al hombre desaparecido no lo pude encontrar y me agarró mucha desesperación”. Al ser consultado sobre su accionar frente a la situación, admitió: “Soy consciente de la gente que salvé, a todos los saqué yo”.