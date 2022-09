Se vive el Rally de las Princesas: los autos “son un museo en movimiento”

El evento es organizado año a año, por el Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Entre Ríos (CAACER).Este evento especial está dedicado a las mujeres, con una carrera de regularidad de automóviles clásicos y antiguos para binomios femeninos.Hugo, el maestro de ceremonias, resaltó aque este es “un evento único en Latinoamérica, ya que rally únicamente femenino, hay tres o cuatro en todo el mundo”.La de este año es la 12º edición. “Lo empezaron tímidamente las chicas del Club CAACER de Paraná, con una copa Damas dentro del rally mixto, hasta que se decidieron a hacer su propio rally, 100 % femenino. Cada año ha ido creciendo para tener ya una identidad propia y hacer que hoy tengamos 40 binomios, 100 % femeninos, de todo el país, de la ciudad de Montevideo (Uruguay) y del sur de Brasil”, recordó.“Es un museo en movimiento; están representadas todas las décadas. En esta edición arrancamos con autos de los años ’40, hay algunos de los años ’20 y ’30, llegamos a los de lña década del ’80. Hay vehículos de todas marcas, hay autos ingleses, italianos, alemanes, nacionales”, resaltó el maestro de ceremonias.La actividad comenzó ayer: hubo “endurance” en el Autódromo, por la noche se realizó un evento muy lindo en la ex Fábrica de Cemento Portland”, se indicó.Este sábado se puso en marcha la carrera de regularidad y la largada simbólica en el Parque a las 11:30, pero ya a partir de las 10 estuvieron todos los autos presentados cerca del Monumento Urquiza. Allí todos los vehículos recibieron la hoja de ruta para comenzar el desafío que culminará en las últimas horas de la tarde.Un binomio de Paraná participa con una Bugatti, modelo 1927. “Yo me largué hace siete años. Quise tener el mío y lo pude hacer. Manejar ese auto es adrenalina pura; uno termina enamorándose”, puso relevancia una de las participantes oriunda de la capital provincial.“La hoja de ruta es súper complicada, vamos a hacer cinco horas, 48 minutos de carrera, llevando una velocidad determinada, cumpliendo los tiempos y las referencias. Es un trabajo de equipo, piloto, copiloto y auto”, indicó otra de las participantes.El recorrido incluye las localidades de Oro Verde, Diamante, Libertador San Martín, Crespo, Seguí y vuelven a Paraná.Silvina López Ferro, de Santa Fe, presente en esta edición del Rally de las Princesas, manifestó a Elonce: “Tengo un Triumph de los años ’60, deportivo, descapotable. Este rally requiere mucha concentración, `porque un error en interpretar la planilla, o te perdés o te quedás fuera”.La participante del rally, oriunda de Cañuelas, que circula en un MgB, de 1981 contó que este “es un auto inglés de mi marido. Es una joya, anda muy bien, es súper manejable, divertido”.“Soy de Paraná. He experimentado tanto el ir de piloto, como de copiloto; son experiencias fantástica”, dijo otra de las mujeres que se aprestaba para iniciar el rally.Bruneva, del sur de Brasil, llegó a Paraná parra participar de este evento. “Manejé 1800 km, en dos días. Acá tienen mucha pasión, somos hoy 80 mujeres. Hay mucha tradición”, aseveró la participante que detalló que el auto que comandarán es un Mercedes de 1973.Agustina y Fernanda emprendieron el viaje en un Fiat 1600. “Estoy orgullosa, porque este es el auto de mi sobrino, es un honor poder comandarlo”, dijo la piloto que mencionó que junto a su compañera, son oriundas de Buenos Aires.