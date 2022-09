Niña fallecida al caer de una tirolesa: el informe preliminar de la autopsia

Sociedad Una nena falleció tras caer de una tirolesa en un parque

Una niña de 11 años murió en la mañana de este jueves al caer al vacío desde una tirolesa un camping de Santiago del Estero.Pasadas las 22 de la vípera, el fiscal Carlos Vega, que está a cargo de la causa por la muerte de Nahia Guadalupe Medina Lazarte, recibió los primeros resultados de la necropsia que llevó a cabo el médico forense Dr. Horacio Alfano.Según informó el Diario Panorama,donde sucedió la tragedia, cercano a Termas de Río Hondo.La tragedia sucedió en una excursión escolar en Santiago del Estero, cuando una nena de 11 años murió al caer al vacío desde una tirolesa. Ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de este jueves en un complejo ubicado en la localidad de Isla de los Castillos.La pequeña, de apellido Lazarte Medina, había concurrido al complejo "Aspha Tisi" junto a sus compañeros y docentes de 5to grado del Colegio Nuestra Señora de La Salette.Tras el terrible hecho, la víctima ingresó al Centro Integral de Salud (CIS) donde intentaron reanimarla sin éxito. Llegó con graves lesiones y distintos traumatismos.Según informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam, el fiscal de turno, Carlos Sebastián Vega, solicitó al juez la detención del dueño del predio y de su hijo, quien estaba a cargo en el momento de la tragedia.En cuanto a los detalles del hecho, informaron que la nena estaba haciendo tirolesa y se le habría desprendido el arnés, por lo que terminó cayendo al vacío, pero no especificaron desde cuántos metros cayó.En el caso interviene el fiscal Carlos Vega, quien dispuso que personal de Criminalística efectúe las pericias de rigor.El fiscal aseguró que no saben "si no fue sujetada correctamente o se rompió el arnés", pero "al hospital (la niña) llega con un arnés puesto que fue secuestrado, como así también todos los elementos de la tirolesa para ser sometido a pericias".Comentó además que concurrió a este complejo recreativo, en donde hay varios entretenimientos y animales, para una excursión programada.Allí comenzaron a usar la tirolesa que, según las investigaciones "tiene 200 metros de largo y más de 5 metros de altura, por lo menos desde la base en donde sale".A la vez, el fiscal dijo que, tras escuchar los testimonios en el lugar, podría haber ocurrido un error en el procedimiento de seguridad, aunque aún no se sabe "si no la sujetó bien o hubo un desperfecto en el arnés, todo eso es materia de investigación".Tras los procedimientos, de la investigación judicial surgía que el lugar no habría estado en las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que se avanza en pedido de informes para saber si estaba habilitado o no para brindar este tipo de entretenimiento.