Familiares y diputados presentaron proyecto para expropiar el boliche Cromañón

Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón, junto a diputados de diferente extracción política, presentaron esta tarde en el Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar de "utilidad pública y sujeto a expropiación" el local donde se produjo el incendio el 30 de diciembre del 2004, que causó 194 muertes, con el fin construir un "espacio dedicado a la memoria".



La iniciativa fue difundida en un acto realizado en el Salón de Pasos Perdidos, que estuvo colmado por miembros de las diversas entidades que luchan por mantener la memoria del trágico suceso ocurrido hace casi 18 años en ese boliche: legisladores nacionales, Alberto Santillán, Sergio Maldonado, y víctimas de la tragedia de Once.



En el estrado donde se realizó la presentación se ubicaron representantes de las organizaciones Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.



En el frente del estrado pusieron un mural con la leyenda "Los Pibes y las Pibas de Cromañón" con las fotos de las 194 víctimas de la tragedia ocurrida en el local ubicado en el barrio porteño de Once, cuando tocaba el grupo Callejeros.



Asistieron al acto,una de las autoras del proyecto Paula Penacca (Frente de Todos), y los legisladores Karina Banfi y María Lujan Rey (JXC), Alejandro "Topo" Rodríguez (Interbloque), Luis Di Giacomo (Juntos por Rio Negro), y Romina del Pla y Miryam Bregman (Frente de Izquierda).



Al inicio, la cantante Eleonora Guerrero entonó el tema "Honrar la Vida" y emocionó a los asistentes del acto en el que se presentó el proyecto para expropiar Cromañón.



El proyecto fue presentado por Penacca, los presidentes de la bancada de la UCR, Mario Negri, de Identidad Bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez, del Pro Cristian Ritondo, de la Izquierda Myriam Bregman, y Romina del Pla.



Al hablar en el acto, Penacca destacó la "fortaleza de los familiares de Cromañón" que trajeron esta propuesta para mantener "la memoria de la tragedia que les tocó atravesar" y dijo que, pese a las diferencias que pueden tener, "siempre han entendido que la construcción debe ser colectiva".



Señaló que tras la tragedia de Cromañon "los pibes y las pibas tuvieron que sufrir la estigmatización, y el señalamiento y hubo una tergiversación de los medios de comunicación sobre lo que había pasado allí y contra eso debieron luchar".



Destacó que el proyecto "refleja esa lucha" de los sobrevivientes de los familiares y revalorizó que el proyecto cuenta con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas.



En el acto también hablaron los legisladores Alejandro "Topo" Rodriguez, la radical Karina Banfi, María Lujan Rey, el legislador rionegrino Luis Di Giacomo, Bregman y Del Pla.



Durante el acto, las organizaciones leyeron un documento en el cual expresan: "hoy, después de largos años de caminata, nuestra voz y nuestra lucha, logran expresarse por primera vez en el Congreso de la Nación Argentina"



"La masacre de Cromañón puso de manifiesto que el incumplimiento de los deberes de la dirigencia política, la ineficiencia de los funcionarios públicos y la connivencia corrupta entre el empresariado y sectores del Estado tiene consecuencias irreversibles para la ciudadanía"



Agregaron que "ojalá esta escucha permita trazar puentes desde la lucha en las calles, en los espacios educativos y culturales hacia la esfera pública donde se exprese, visibilice y reconozca el trabajo realizado desde el 30 de diciembre de 2004"



"Esta tarea estuvo centrada en la permanente búsqueda y difícil trabajo de trascendernos a nosotras y nosotros mismos, derribar mitos, mentiras, estigmatizaciones exigiendo Justicia, sembrando Verdad y cosechando Memoria, para que la masacre de Cromañón no quede en el olvido y continúe interpelando a la sociedad."



" A tan solo unas pocas cuadras de este salón se encuentra el inmueble que buscamos, anhelamos y soñamos pueda ser expropiado mediante este proyecto de ley para que allí funcione un Espacio colectivo para la Memoria. Donde pueda volver a entrar luz, vida, conciencia y claridad ante tanta oscuridad, injusticia, 194 muertes evitables, mentiras, estigmatizaciones y mucho sufrimiento"



Añadieron que "a través de este proyecto de ley confiamos en que las diputadas y diputados de la Cámara se harán cargo, en nombre del Estado Nacional, de la construcción de memoria por la Masacre de Cromañón acompañándonos con su compromiso y para llegar a este diciembre con la media sanción."



"Cromañón debe dejar de pertenecer a una empresa off-shore y pasar a manos del conjunto del Pueblo. Paradójicamente, fue la Justicia Federal quien decidió en 2018 devolver las llaves del inmueble al dueño del boliche Rafael Levy, condenado por la masacre a cuatro años y medio de prisión en 2014. La misma justicia que no falla ni dicta sentencia en las causas civiles que están próximas a cumplir la mayoría de edad y llevan ya ¡17 años! durmiendo en el fuero contencioso administrativo y federal a la espera de una resolución."



En el artículo primero, el proyecto plantea la declaración de "utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3, predio popularmente conocido como República.