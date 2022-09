Trastornos del sueño: el 90% de la población mundial tiene problemas para dormir

Capacitaciones

La falta de sueño representa uno de los problemas más habituales en las personas. Según la doctora especialista en neurociencia, Marisa Pedemonte, el 90 por ciento de la población tiene privación del sueño.“Con el sueño hay cuestiones muy complicadas, 30 por ciento de la población padece insomnio, un 20 por ciento apnea y es algo que va en aumento”, explicó la profesional de la salud a Elonce, al resaltar que con la pandemia estas patologías van en aumento.“Los trastornos del sueño generan mala calidad de vida en las personas y a la larga presentan comorbilidades, como los ronquidos y que desatan enfermedades”, señaló la especialista .Al consultarle sobre la cantidad de horas que recomiendan dormir, la médica uruguaya dijo que “cada persona sabe cuánto debe dormir, algunos con seis horas descansan y otros necesitan mas, generalmente lo que duermen en vacaciones es lo que necesitan dormir todo el tiempo”En esta sintonía, la profesional del sueño, recomendó que las personas duerman siestas no muy prolongadas, de no más de 30 minutos.“Una de las principales herramientas que se utilizan para dormir es enseñar técnicas de relajación hay que irnos vacíos de mente a la cama. El que duerme mal no puede ser feliz”, resaltó.Cabe destacar que algunos de los signos y síntomas de los trastornos del sueño pueden ser somnolencia diurna excesiva, respiración irregular, aumento del movimiento durante el sueño y dificultad para conciliar el mismo.Existen muchos tipos. Suelen agruparse en categorías que explican la causa de estos, el modo en que afectan a la persona, o de acuerdo a las conductas. Además, están los que se dan por problemas con los ciclos naturales de sueño y vigilia, los problemas para respirar, la dificultad para dormir o la sensación de somnolencia durante el día.La medica especialista en neurociencia, Marisa Pedemonte, brindó una capacitación de postgrado sobre los trastornos del sueño, en el Hospital de La Baxada en Paraná.La capacitación estaba destinada a profesionales de la salud para que puedan brindar una mejor atención a los pacientes que sufren problemas la conciliar el sueño. “A través de un abordaje correcto, el personal de salud puede asistir en estos problemas y saber cuándo es necesario medicar, generalmente se recomienda cuando los pacientes tienen un insomnio agudo”.