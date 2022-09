Pidieron mayor seguridad tras asalto a productor entrerriano en Mercado Central

Policiales Productor entrerriano recibió tres disparos al ser asaltado en Mercado Central

encabezaron este miércoles una manifestación pacífica en reclamo detras el, un productor citrícola de la zona de San Roque, en el departamento Federación, la semana pasada.El trabajador de 27 años, que por tercer año consecutivo trabaja en el Mercado Central, explicó: “Nuestro propósito fue manifestarnos ante el presidente del Mercado,, porque esto, más allá de los muchos problemas que puedan haber, va más allá y todos estamos de acuerdo que debemos estar seguros en este, que es el mercado más gran del país (…) La nota que presentamos fue firmada por alrededor del 80 por ciento de los operadores del mercado, y también la idea era que todos participen de la movida, pero no fue así”.El productor citrícola comentó que el miércoles se encontraron con que la secretaria del presidente del Mercado, quien les comunicó que éste no se encontraba en el centro administrativo y que, además, la nota no había presentada porque la semana pasada ya hubo una reunión. “Si bien es cierto que hubo un encuentro, esta era otra reunión de puesteros y productores autoconvocados”, fundamentó el entrevistado aSobre los motivos por los que muchos acompañaron con sus firmas, pero no fueron parte del encuentro de este miércoles, Cornaló lamentó: “Ya me dí cuenta que en este país lamentablemente estamos acostumbrados a la comodidad (…) O sea, hay gente que firma un papel u opina, pero después no participa porque cree que nada pasará. Hubo muy poca gente. Citricultores concurrieron, pero el resto de los operadores del Mercado no y el presidente no nos recibió, si bien lo hizo el comisario y otros funcionarios del mismo”.porque nos presentamos y dialogamos en paz, preguntando qué se va a hacer respecto a este hecho y preguntamos, entre otras cosas, cuáles son los protocolos correspondientes (…) Sabemos que, pero no sabemos si es o no, porque según el comisarioSe lo detuvo y se le secuestraron diversos elementos y un arma, por lo quepero lo cierto es que vemos que estamos lejos de esto”, expresó.En otro tramo de la entrevista, Cornaló comentó que él también, hace un par de años, sufrió un robo en el Mercado. “En ese momento no me quisieron tomar la denuncia, lo que no es un dato menor (…) Sacando esto que le pasó a Nahuel,, alertó. Asimismo, sostuvo que “el Mercado en su gestión anterior tenía seguridad privada, pero esta nueva gestión la sacó porque supuestamente es cara y por eso llegaron a un acuerdo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, más una persona más reducido de seguridad privada”.Cornaló también puntualizó que “hay muchas cosas buenas de esta gestión, pero no se puede descuidar la seguridad del Mercado (…) Lo que nos prometieron ahora desde la comisaría fue que van a agregar, y nos dijeron que existe una aplicación que yo desconocía, que es. Al activarse eso, el mensaje llega al centro de monitoreo del Mercado, e inmediatamente se comunican con la Policía. Nos prometieron también que van a ponerpara que, en caso de hechos como este, se cierren las puertas y no se permita salir a alguien que cometa un delito semejante”.se preguntó.Finalmente, analizó que “por más chico que parezca un delictivo, tenemos que tomar conciencia que se debe hacer la denuncia (…) No queremos un Mercado blindado, pero, porque en otros mercados como en Mendoza, por ejemplo, también pasan cosas”.