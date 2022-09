Prohíben la venta de un aceite de oliva “extra virgen”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves una marca de aceite de oliva que había consignado datos falsos de sus lugares de fabricación así como también de sus razones sociales como empresa. Se trata de la marca “Fincas del Nazareno”, que comercializaba un producto del tipo “extra virgen - Primera presión en frío”.El organismo publicó la decisión en el Boletín Oficial a través de la disposición 7511. Allí, el organismo consignó que “Fincas del Nazareno” había falseado los registros de producto y de establecimiento que son obligatorios para la comercialización de alimentos en el país.La marca había consignado en los rótulos de sus envases datos de registros en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Agrario de esa provincia afirmó que el registro de producto es “inexistente” y que especificó que el registro de establecimiento pertenece a otro establecimiento, que desmintió tener cualquier tipo de vinculación.En tanto, desde Mendoza llegó una respuesta similar. Si bien los números de sus registros aludían a la provincia de Buenos Aires, en los rótulos de “Fincas del Nazareno” se hacía mención a la provincia cuyana. Se consignaba que el producto fue elaborado en en el “Establecimiento El monarca”, ubicado en el Camino viejo S/N° km. 36,5″, en Tunuyan, Mendoza, por la “Cooperativa olivícola del sur”.La Dirección de Nutrición e Higiene de los Alimentos de Mendoza señaló que no encontró información alguna en su base de datos respecto respecto de las dos razones sociales “Establecimiento el monarca” y “Cooperativa olivícola del sur” publicadas en los envases, ni tampoco con el domicilio declarado en el rótulo.Al carecer de los registros sanitarios obligatorios, la Anmat determinó que se trata de un producto “ilegal”. En esa línea, remarcó que al “tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido”.La Anmat notificó la existencia de un “incidente federal” al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (Sifega) y recomendó tomar medidas ante la comercialización de esta marca de aceite de olivar en plataformas de internet.En esa línea justificó la prohibición “a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”.