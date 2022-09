Transportistas de Concordia piden un nuevo aumento del boleto

Daniel Lapalma, integrante de la Cooperativa de Trabajo 12 de Octubre (Línea 2), contó que presentaron una nota en el Concejo Deliberante para tratar el cuadro tarifario del boleto.



“El pedido de aumento se presentó el viernes en el Concejo Deliberante y todavía no obtuvimos respuestas por parte de ellos”, señaló Lapalma.



Consultado sobre el porcentaje que se debería aplicar en el boleto de colectivo, indicó que “tomamos como referencia el valor de junio y ahí nos basamos en la inflación que tuvimos en todo este transcurso, que te da un 20 o 30% de aumento sin problema”.



Además, el integrante de la Cámara de Transporte remarcó que “otro de los problemas que estamos teniendo es que los subsidios no están acompañando la inflación y eso golpea fuerte”. Subrayando que “es un ingreso fuerte que tenemos los transportistas pero se ha congoleado”.



“Hoy un boleto para hacer inversión y renovación de coches, tenes que hablar de un costo de 130 pesos, que es lo que pidió Santa Fe, Rosario y Córdoba”, explicó Lapalma. Y agregó que “entendemos que es difícil para el pasajero y hay que buscar otro precio, pero también entendemos que 69,12 es totalmente contrario”, es decir, “se puede pagar pero las empresas no lo podemos aguantar”. (Diario Río Uruguay)