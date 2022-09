Tendencias populares para citas por Internet: video chats y aplicaciones

Cómo la creciente popularidad de las citas en línea ha cambiado el enfoque de las mismas

Videochats que debes probar

En resumen

El crecimiento activo de la industria de las citas en la web se ha visto desde principios de la década del 2000, cuando internet se hizo ampliamente accesible y barato. Uno de los “pioneros” en este campo fue el servicio de Match, que ha funcionado desde 1993. Solo después empezaron a aparecer una variedad de alternativas y hoy en el mundo hay alrededor de 8000 sitios para citas por Internet.El gran aumento en la popularidad de los sitios y las aplicaciones de citas en los últimos años ha sido provocado por la pandemia del coronavirus Covid-19. El año 2020 fue indicativo en este sentido, cuando estaban en vigor restricciones de cuarentena especialmente estrictas, no había aún una vacuna eficaz y la gente pasaba la mayor parte del tiempo en casa.Puntualmente, los ingresos de las citas en línea en el 2020 solo en Estados Unidos superaron los 600 millones de dólares. En el 2021, Tinder ocupó el primer lugar en cuanto a cantidad de descargas, con 15 millones. En segundo lugar, Bumble con 8.5 millones de descargas. Plenty of Fish ocupó el tercer lugar con 7.4 millones. En general, las encuestas muestras que los usuarios de internet están usando los servicios de citas en línea un 30% más que antes de la pandemia. Y eso es realmente un gran aumento.El Covid-19 provocó un aumento del interés en las citas en línea , y este aumento a su vez, obligó a los desarrolladores a modernizar activamente la funcionalidad de sus sitios para atraer aún más usuarios. En medio de la pandemia del coronavirus, han surgido muchas nuevas tendencias:1. La gente de hoy se ha vuelto más seria en cuanto a su propia salud, y por ello no tienen prisa por reunirse en directo, sino que prefieren conocerse mejor en línea.2. Los mensajes de texto ordinarios se están convirtiendo gradualmente en una cosa del pasado. Los usuarios optan cada vez más por comunicarse por voz o video en lugar de reenviar mensajes.3. La popularidad de varios servicios de entretenimiento conjunto en Internet ha crecido. Por ejemplo, sitios para ver películas y series de manera sincronizada, video juegos de cooperación, etc.4. Algunos sitios de citas empezaron a añadir el estado de vacunación para que los usuarios puedan ver inmediatamente si su interlocutor ha recibido las vacunas contra un virus peligroso.5. Incluso aquellos usuarios que antes solían evitarlo y creían que se trataba de una medida extrema acudieron al formato de citas por internet. Hoy en día, se trata de un fenómeno completamente normal que no genera ninguna duda.Es interesante que, a principios del 2020, los videochats aleatorios empezaron a desarrollarse de forma más activa que los clásicos sitios y aplicaciones de citas. Parece que antes de esto, mucha gente los olvidó, y en los tiempos “pre-Covid”, estas plataformas no eran tan populares como ahora. Pero hoy están experimentando un auténtico renacimiento. Muchas de ellas han conseguido aumentar su audiencia al doble o triple o incluso más en solo un par de meses desde el inicio de la pandemia.En cuanto a videochats, Omegle es el primer sitio que nos viene a la mente. De hecho, este es el primer chat aleatorio (chatroulette), un sistema que conecta interlocutores al azar basándose únicamente en unos parámetros básicos de búsqueda: idioma, geolocalización, lista de intereses, etc. El sitio web de Omegle fue lanzado en la primavera del 2009, y fue desarrollado por Leif K-Brooks, un estadounidense de 18 años.El chat aleatorio de Omegle ganó rápidamente popularidad. A los usuarios les gustaba la posibilidad de conocer y chatear con personas al azar. Había cierta emoción y un efecto sorpresa, porque nunca sabes quién sigue y quién estará al otro lado de la pantalla.Lo único que le faltaba a Omegle por aquel entonces era el videochat. Pero muy pronto apareció una interesante alternativa a Omegle: el sitio web Chatroulette (del que hablaremos más adelante) que, además del chat de texto, ofrecía la oportunidad de comunicarse con interlocutores al azar a través de video. ¡Esto ha sido un verdadero avance!El modo de video en Omegle fue lanzado en 2010 y fue gratamente recibido por el público. Pero en ese momento, varias alternativas a Omegle empezaron a aparecer más y más seguido. Muchas de ellas resultaron ser más cómodas, seguras y más funcionales. Por lo tanto, la audiencia comenzó a trasladarse gradualmente a otras plataformas.A continuación, echaremos un vistazo a varios sitios interesantes similares a Omegle:El sitio web Chatroulette mencionado anteriormente fue lanzado en noviembre de 2009, y ya para 2020 casi todo el mundo lo conocía. Chatroulette ha sido presentado en Good Morning America, The New York Times y la revista New York. Ya para la primavera de 2010, alrededor de 1.5 millones de personas visitaban el sitio cada día.En general, Chatroulette es una alternativa a Omegle con un destino muy difícil. Con el tiempo, la ola de popularidad, debido a la terrible moderación y a la falta de nuevas características de avance, comenzó a declinar. El sitio se llenó de trolls de Internet, exhibicionistas, estafadores y usuarios inadecuados. Como resultado, a principios de la pandemia, Chatroulette ya no contaba ni siquiera con una parte de su antigua audiencia. Y solo en el 2020, el desarrollador, al parecer, decidió finalmente tomarse en serio su creación. Se introdujo un sistema de inteligencia artificial para rastrear a los infractores de las normas para uso del sitio. El sitio en sí ha sido sustancialmente rediseñado.¿Recuperará esto la antigua gloria de Chatroulette? Es poco probable pues hay muchas alternativas de calidad, pero es muy posible que regrese al menos una parte de los usuarios. Estaremos atentos a la situación.Esta es más bien una alternativa atípica a Omegle, que atraerá especialmente a la audiencia masculina. Posiblemente esta alternativa de Omegle con mujeres tenga uno de los filtros de género más efectivos y precisos. Además, al registrarse en el sitio, las chicas deben verificar su información personal, lo que evita la aparición de fakes y bots. Otras ventajas son:-Más de una docena de versiones lingüísticas.-Traductor de mensajes incorporado.-Servicio de moderación y soporte de alta calidad.-Periodo de prueba gratuito para todos los miembros.Si deseas conocer a alguien del sexo opuesto para una relación seria o para un chat agradable, ¡OmegleAlternative.com es el recomendado con seguridad!A primera vista, OmeTV parece aún más simple que Omegle. Sin embargo, en realidad, este chat aleatorio es definitivamente digno de atención. Al menos por el filtro de género, que Omegle simplemente no tiene. Además, por las aplicaciones para iOS y Android. Pero vale la pena señalar que el filtro de género en OmeTV no está ni cerca de ser tan preciso como el de OmegleAlternative.com, porque la autenticidad de la selección del género básicamente no se controla.Como OmegleAlternative.com, OmeTV tiene un traductor de mensajes incorporado. Esta es sin duda una función muy cómoda y útil, gracias a la cual te será más fácil conocer y comunicarte con extranjeros. No necesitas usar un traductor de tercera parte para esto. Pero ten en cuenta que este solo funciona para mensajes de texto. Por el momento, no hay traducción simultánea de las conversaciones.En definitiva, OmeTV es una muy buena alternativa a Omegle para aquellos que buscan una plataforma de citas en línea simple, limpia y más funcional.Otra alternativa a Omegle diseñada principalmente para teléfonos inteligentes. Aquí puedes comunicarte en tiempo real en un videochat, ver o realizar transmisiones de video, buscar posibles parejas en la sección Lounge, utilizar filtros de género y ubicación, mostrar un avatar en lugar de tu foto.De hecho, Azar no puede considerarse una alternativa a Omegle en el sentido literal. Es una combinación entre un videochat anónimo y una aplicación de citas clásica. Por un lado, es cómoda, pero por el otro, su amplia funcionalidad y una cierta incertidumbre en los formatos de comunicación repelen a algunos usuarios que no necesitan nada más que la oportunidad de comunicarse cómodamente con nuevas personas cada día. Por lo tanto, la elección es tuya.Las tendencias de citas online cambian constantemente. En el 2010, todos eran aficionados a Chatroulette, en el 2012 el mundo se inundó con Tinder y similares, después del 2015 hubo un relativo momento de calma en el mundo de las citas en línea y, después del 2019, en el contexto de una pandemia, las citas por Internet empezaron a batir de nuevo todos los récords.Hoy es muy difícil predecir el camino que tomarán las citas por Internet en los años siguientes. Algo que podemos decir con seguridad es que la humanidad nunca podrá renunciar a las citas en línea, y estamos convencidos de que se trata de una tendencia positiva. Al fin y al cabo, las posibilidades de este tipo de citas son mucho más amplias que las offline.