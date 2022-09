Encontró un crucifijo intacto en su campo arrasado por el fuego en Córdoba

Los incendios de la semana pasada en la zona de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, arrasaron con todo lo que estaba a su paso como animales y vegetación. Pero hubo algo que no se quemó.El dueño de un campo de Cuesta de Brochero, uno de los sectores más afectados, encontró un crucifijo de madera con la imagen de Jesús intacto. Estaba debajo de un espinillo.Germán, el propietario, contó aque encontró la cruz “el lunes a la mañana, cuando empecé a cavar para poner unos postes; ahí veo un crucifijo de unos 20 centímetros, estaba debajo de un espinillo y había mucho pajonal. Cuando lo levanto para verlo tenía ceniza arriba, la parte de la madera está como rota, pero no está quemado. Me emocionó porque soy creyente y ver algo así fue muy emocionante”.Tras ello, el hombre señaló que “es muy triste ver todo quemado, mirar la tristeza de los animales y encontrar los que fueron arrasados por el fuego”, y señaló que toma “como un acto de fe”, el haber encontrado el crucifijo en medio de la tierra arrasada por las llamas.