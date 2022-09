Un correntino ganó casi 60 millones de pesos en La Poceada

El ganador del millonario pozo acumulado de La Poceada que tenía 81.782.062 millones de pesos para el primer premio es un correntino que jugó en Garupá y hace años que trabaja por distintos puntos de la tierra misionera.



El gerente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Misiones Jorge Raimondi contó la historia en una radio local de la ciudad.



“Hace seis años que este correntino viene a trabajar a Misiones y nos contó que no juega mucho; pero sí tenía sus ocho números a los que siempre los jugaba de la misma manera. El viernes no jugó y el sábado, tras salir a hacer unas compras se acordó y se decidió a jugar en Garupá”, relató Raimondi.



Acto seguido señaló que “el hombre comenzó a confeccionar su boleta y se acordaba de siete números y le faltaba uno; cuando de repente se acordó que su señora en Corrientes juega a la quiniela y su número es el 22, por lo que decidió agregar ese número a su boleta. Gracias a esa suerte acertó los ocho números”.



Pero la historia de este correntino y la confección de su boleta no terminó allí, ya que el gerente de Juegos contó otra particularidad.



“Empezó a revisar el extracto de atrás hacia adelante; miró primero la cuarta columna y había acertado un número, el ‘famoso’ 22; luego miró la tercera y también tenía un número anotado, en la segunda pasó lo mismo y en la primera tenía los cinco aciertos, la columna completa, increíble realmente”, relató sorprendido.



El ganador vive en un pequeño pueblo del centro de Corrientes, y no se dio el nombre para proteger su seguridad y la de su familia. ¿Cuánto se lleva?

Lo que muchos quieren saber al ganar un premio de estas características es cuánto queda para ellos y cuánto se lleva el Estado.



Así, de los 81.782.062 millones en juego, este ganador se llevó casi 59 millones.



Además, el 1% del total del premio, menos impuestos a los premios, se lleva el vendedor del extracto ganador -unos 600 mil pesos-.



Por otra parte, vale recordar que este primer premio es el mayor registrado hasta el momento desde el relanzamiento del juego, en agosto de 2017. (El Litoral de Corrientes)