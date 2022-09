Cayó aguanieve en las altas cumbres y la primavera llegará con baja temperatura

A tan solo un día para el comienzo de la primavera, el tiempo no deja de sorprender. Si bien ocurrió en otras oportunidades, no es habitual que nieve en septiembre, tal como ocurrió este martes a la mañana en Merlo, provincia de San Luis. Además, no descartan posibles nevadas en las Altas Cumbres y parte del Valle de Traslasierra.Desde el martes 20 al miércoles 21, una nueva irrupción de aire muy frío podría volver a dejar algunas nevadas en las sierras de Córdoba, durante la primera semana de la primavera.Esta noche, mediante el avance de aire muy frío y húmedo, podrían volverse a registrar nevadas aisladas sobre el oeste de Córdoba, situación que estará acompañada por heladas, indicóSegún indicaron los especialistas, se esperan lloviznas aisladas en el Valle y de manera intermitentes, principalmente en zonas de la costa serrana.Para el miércoles 21, se espera intenso enfriamiento para el Valle de Traslasierra, con despliegue de algunas heladas, con baja sensación térmica.El tiempo se presentará nuboso y frío, inestable, con probabilidades de lloviznas. En las Altas Cumbres no se descartan nevadas locales. El viento estará soplando del sur/ sudeste, por detrás se continuará moviendo un pulso de aire polar. Poco cambio de la temperatura en la jornada.