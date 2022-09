Una yarará apareció en el living de un departamento y asustó a los vecinos

Una yarará sorprendió a los vecinos de Puerto Norte este domingo por la madrugada. Los habitantes de uno de los edificios alertaron al 911 sobre la presencia de la serpiente en uno de los departamentos y se activó un operativo para rescatarla.El dueño del departamento, un hombre de unos 28 años, se encontró con la yarará en su living. El joven vive en la planta baja de un edificio de Cándido Carballo al 230 y la propiedad tiene un jardín. Está cerca del río: no es la primera vez que se encuentra con animales silvestres. Sin embargo, la presencia de la serpiente lo sorprendió y puso en alerta.Según fuentes oficiales, el ejemplar medía alrededor de 1,20 metro se encontraba en posición defensiva y el rescate se pudo realizar rápidamente. Tras realizar las tareas de captura, fue examinada y se trasladó a la ribera para ser reubicada.

Matías Cossia, un amigo del dueño de casa, quien fue testigo del episodio, contó a La Capital, que la Policía comunitaria llegó rápidamente. Durante esos 45 minutos estuvieron pendientes de que no se moviera ni se escondiera en ningún rincón del departamento. Afortunadamente permaneció en el mismo lugar.“Estamos agradecidos de que exista esta policía. Al principio no sabíamos qué hacer. Uno piensa en los bomberos, Defensa Civil. No teníamos conocimiento de que existía esta gente y estaría bueno que se difunda”, señaló.Daniel Ojeda, jefe de la Policía Ecológica, explicó a Cadena 3 Rosario cómo pudo haber llegado la yarará al lugar. “El departamento está pegado al rio. Con las quemas es posible que venga de las islas. Es el noveno ejemplar que rescatamos en lo que va del año”.Además, señaló cómo identificar a una yarará. “Esta yarará se puede identificar porque los dibujos forman algo así como un teléfono antiguo. La falsa yarará tiene un dibujo de un riñón. Una picadura de una yarará puede hasta ocasionar la muerte. Reaccionan cuando se sienten en peligro”, alertó.